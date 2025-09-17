Mamá del Chiqui Brenes reaccionó a lo que le dijeron los jueces de ‘Mira quién baila’ a su hijo

Maribel Moya, madre de Randall 'Chiqui' Brenes, se hizo presente en Teletica para ver en vivo el debut de su hijo en 'Mira quién baila'.

Randall el Chiqui Brenes debutó en Mira quién baila con los mismos nervios con los que ingresó a su primer partido en Brasil 2014. Este domingo 14 de setiembre, le llegó la hora de saltar a la pista de Teletica aferrado a su esfuerzo en los ensayos y al apoyo de su familia.

Brenes también cargaba, por herencia de su oficio, el estigma de que en estos concursos de baile no hay nada más tieso que un futbolista. Sin embargo, su primera participación fue más que decorosa e incluso reconocida por los jueces del programa.

“Se puede comparar, creo yo, a los nervios cuando usted va a debutar como futbolista, cuando usted está jovencito y le dicen: ‘Bueno, le toca debutar y meterse a jugar fútbol ya con los profesionales’. Dar ese paso de ser amateur a profesional es mucho nerviosismo; incluso debutar en un Mundial también es parecido”, expresó el ídolo cartaginés minutos después de la primera gala.

“Pero ahí al menos tenía algo de herramientas; hoy era como algo muy nuevo para mí”, añadió.

El jurado español, Isaac Rovira, incluso se aventuró a decir que el Chiqui es el futbolista con mejor desempeño que ha visto en este tipo de competencias.

Tal reconocimiento, sumado a la emoción del momento, llenó de orgullo a doña Maribel Moya, madre de Brenes, quien estuvo en el público alentando a su hijo como lo hizo tantas veces en los estadios.

“Ahora me tocó apoyarlo en la pista del baile. Muy orgullosa, lo hizo muy bien, como todo, el número uno. Le doy un 100″, dijo Moya a La Nación.

Los jueces de 'Mira quién baila' elogiaron el movimiento de caderas de Randall 'Chiqui' Brenes. (Lilly Arce)

La mujer, de pocas palabras, pero con unos ojos sinceros y aguados que hablaban más que cualquier discurso, contó que su reacción a lo dicho por los jueces a su hijo fue difícil de explicar y muy emotiva. “Mucho orgullo, mucho orgullo. Y vamos por más”, concluyó conmovida.

Luego, el Chiqui reveló que su familia vivió la previa con tantas ansias como él y aunque tenían una actitud positiva, los puso tensos el deseo de que todo saliera bien.

“Decían: ‘Uy, que no se le olvide nada, que pueda hacer todos los pasos, que lo pueda sacar’. Y yo creo que lo sacamos, creo que, para ser la primera presentación, hicimos un buen trabajo en equipo. Yessenia con todas las instrucciones, el apoyo de la familia... estamos muy contentos por esta primera gala”, relató.

“Vamos a dar lo máximo Yessenia y yo como equipo. Yo no estoy aquí para ganar un primer lugar. Yo estoy aquí para ver hasta dónde puedo ayudar a una fundación, que para mí eso es lo más importante”, añadió.