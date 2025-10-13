Viva

Ivonne Cerdas se destapa; dice que ‘salió barata’ a Teletica y que por rating la presionaron a hacer esto

La Miss Costa Rica 2020 habló sin tapujos de su paso por ‘Mira quién baila’

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Ivonne Cerdas 28/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #3. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
La Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas fue la primera eliminada de la segunda temporada de 'Mira quién baila', de Teletica. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ivonne CerdasMira quién bailaTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.