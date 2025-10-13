Ivonne Cerdas se destapa; dice que ‘salió barata’ a Teletica y que por rating la presionaron a hacer esto

La Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas fue la primera eliminada de la segunda temporada de 'Mira quién baila', de Teletica.

La Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas, mantuvo un perfil bastante discreto durante su paso por Mira quién baila, de Teletica. Sin embargo, a dos semanas de haber sido eliminada del programa, la modelo se destapó sobre su experiencia.

Cerdas dio unas concisas, pero reveladoras declaraciones a través de sus historias de Instagram, al ser consultada por un usuario sobre si su eliminación se debió a ser “un rostro caro” o por no ser una figura del canal.

El primer punto que tocó la modelo fue el factor económico, asegurando que ella desconocía que podía negociar con Teletica la remuneración.

“Yo no negocié, entonces, estoy en el presupuesto normal, como todos. Bueno, como todos no, como la gente, normal. No cobré mucho. Salí barata, creo”, aseguró.

Ivonne Cerdas se sinceró sobre su paso por Teletica

Por otra parte, enfatizó que la televisora la cuidó cuando sufrió las lesiones y que incluso actualmente le costean su terapia. No obstante, dijo haberse sentido presionada al recibir su nominación de parte de los jueces.

De acuerdo con la Miss, tanto la producción como los medios querían ver una reacción cargada de emotividad, pero ella deseaba dar un mensaje que instara a mantener la calma ante este tipo de retos.

“Me empezaron a presionar para ver si yo decía algo, si reaccionaba de alguna manera reactiva o si me ponía triste porque estuviera nominada; cosa que no iba a pasar. Yo sé que es un tema de rating y que así es el show, que hay que estar dando emociones y alimentando al público para eso, porque así funciona”.

Tras su eliminación de 'Mira quién baila', Ivonne Cerdas entregó $3.000 a la Asociación Labio Paladar Hendido. (Lilly Arce)

“Eso sí me incomodó, entonces hablé con la producción sobre eso. Ya el resto es historia. Así que vean, chiquillos, sinceramente, el tema de cómo se manejan las cosas adentro, es cosa de ellos (Teletica). Yo simplemente estaba siendo una más de las que queríamos entretener, que queríamos apoyar una fundación, que ese era realmente mi centro”, concluyó.

Ivonne Cerdas quedó eliminada del concurso el domingo 28 de setiembre, luego de que Randall Chiqui Brenes le superara ampliamente en la votación del público.

