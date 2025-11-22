Mimi Ortiz revela lo que más le afectó de ‘Mira quién baila’: ‘La competencia me dejó en la calle’

La presentadora de televisión Mimi Ortiz participó en la primera temporada de 'Mira quién baila' de Teletica.

La presentadora de televisión Mimi Ortiz reveló las consecuencias negativas que le dejó su participación, hace un año, en la primera temporada de Mira quién baila de Teletica.

De acuerdo con la también creadora de contenido, cuando participó en el programa, durante los ensayos quemaba entre 2.000 y 3.000 calorías al día, lo que la hizo bajar mucho de peso.

“Ya recuperé mi peso, la competencia me dejó en la calle, hasta los calzones se me caían. Por más que comía, era demasiado el peso que perdí”, comentó Ortiz.

Según la presentadora, su pérdida de peso sorprendió a su nutricionista, quien le hizo saber que su nivel de entrenamiento era similar al de un “futbolista de Primera División camino a un Mundial”. Eso, combinado con su estilo de alimentación vegetariano, la hizo adelgazar muy rápido.

“En mi vida había estado tan delgada, pero delgada feo, parecía que me había dado una enfermedad”, agregó.

Ortiz manifestó que, tras su paso por el programa, le costó mucho recuperar el peso, pero que ya lo logró, algo que la tiene muy contenta.

“Ya me siento nuevamente con mi trasero, con mis piernas, con mi carne, a mi sí me gusta tener carne, no me gusta estar tan delgada”, afirmó.

La pareja de Toni Costa se mostró satisfecha con los resultados obtenidos en el año que ha pasado tras la competencia y comentó que ahora lo que queda es empezar una nueva rutina para aumentar su masa muscular y lograr una mejor definición.