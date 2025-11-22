Viva

Mimi Ortiz revela lo que más le afectó de ‘Mira quién baila’: ‘La competencia me dejó en la calle’

Un año después de su participación en el programa de Teletica, la presentadora se mostró feliz tras haberse recuperado

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Mimi Ortiz, modelo, bailarina e influencer
La presentadora de televisión Mimi Ortiz participó en la primera temporada de 'Mira quién baila' de Teletica. (Tomada de redes sociales )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaMQBTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.