Mimi Ortiz critica a quienes atribuyen el éxito femenino a un ‘sugar’ y reta a un seguidor

La modelo defendió el trabajo de las mujeres que costean sus viajes y compras sin depender de un patrocinador masculino. También respondió ataques que intentaron restarle mérito

Por Fiorella Montoya
Mimi Ortiz respondió a un hombre que insinuó que ella apareció en un catálogo. Lo retó a mostrar pruebas y aseguró que nunca perteneció a ese tipo de actividades.
Mimi Ortiz respondió a un hombre que insinuó que ella apareció en un catálogo. Lo retó a mostrar pruebas y aseguró que nunca perteneció a ese tipo de actividades. (Instagram/Instagram)







Mimi Ortíz
