Mimi Ortiz critica a quienes atribuyen el éxito femenino a un ‘sugar’ y reta a un seguidor

Mimi Ortiz respondió a un hombre que insinuó que ella apareció en un catálogo. Lo retó a mostrar pruebas y aseguró que nunca perteneció a ese tipo de actividades.

Mimi Ortiz rechazó los estereotipos que vinculan el modelaje con tener un hombre como patrocinador (sugar) y defendió el trabajo de las mujeres que construyen su éxito sin depender de una persona de estas. La creadora de contenido habló del tema en su pódcast Mis Cielas.

Ortiz explicó que, por su pasado en el modelaje, muchas personas la atacan con suposiciones ofensivas relacionadas con ese estereotipo.

“La gente piensa que muchas de las modelos tienen un sugar. No voy a negar que hay chicas que se dedican al modelaje y que se dedican a eso también. Que tienen doble vida. Pero no todas las modelos lo hacemos”, afirmó.

La presentadora agregó que ese mismo prejuicio se repite en otros espacios. Señaló que ese estereotipo surge cada vez que una mujer viaja o compra algo costoso. Comentó que muchas personas concluyen que existe un hombre que financia ese estilo de vida y no un esfuerzo personal.

“Sí, una mujer tiene la capacidad de comprarse sus bolsitos y de andar viajando por el mundo porque trabaja un montón. El hecho de que usted no tenga la capacidad de tener disciplina, enfoque, compromiso y hambre de éxito no quiere decir que haya mujeres que sean como usted. Así que, mi cielo, suave un toque. No generalice”, dijo.

Ortiz señaló que le molesta cuando se minimiza el éxito de una mujer y se atribuye a un supuesto patrocinio masculino. Indicó que ese comentario resta mérito al trabajo y a la constancia.

Mimi Ortiz afirmó que muchas críticas surgen cuando una mujer viaja o compra bienes de lujo, pues se asume que un hombre financia ese estilo de vida. (Instagram)

La creadora también compartió un mensaje que un hombre le envió. En el comentario, él insinuó que ella “nunca estuvo en un catálogo seguro”. Ortiz respondió con un reto. “Nunca estuve. Muestre las pruebas. Le doy permiso a la persona que pueda demostrar que me contrató para ser su compañía. El que nada debe nada teme”, expresó.

Ortiz cuestionó ese tipo de ataques. Señaló que el comentario reflejó la insistencia de algunos hombres en desacreditar los logros de las mujeres.

“Un hombre que le quita mérito a una mujer exitosa que consiguió todo en la vida gracias a su trabajo y que piensa que solo por catálogo se consiguen las cosas”, escribió.