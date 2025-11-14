Viva

Toni Costa dejará la mesa de jueces este domingo y hará algo que muchos le pedían en ‘Mira quién baila’

La noticia fue confirmada por Teletica y el propio bailarín español

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
28/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #3. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Toni Costa dará una sorpresa este domingo en 'Mira quién baila', de Teletica. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Toni CostaMira quién bailaTeleticaMimi Ortiz
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.