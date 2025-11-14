Toni Costa dejará la mesa de jueces este domingo y hará algo que muchos le pedían en ‘Mira quién baila’

Toni Costa tendrá una participación inusual en Mira quién baila, durante la gala de este domingo 16 de noviembre. Esto, porque abandonará la mesa de jueces de manera momentánea y hará algo que muchos de sus seguidores le han pedido con insistencia.

De este modo, por una vez en esta edición del programa, dejará atrás su rol como juez para hacer lo que mejor sabe y volver al lugar en el que ha brillado durante décadas: la pista de baile. Costa interpretará una coreografía junto a su pareja, Mimi Ortiz, quien además fue participante de la primera temporada del concurso de baile.

Así lo confirmó recientemente Teletica.com y el propio bailarín español en sus redes sociales.

“No se lo pierdan el domingo porque lo que les hemos preparado va directamente desde nuestro corazón para ustedes”, escribió Toni en un video en el que se le ve ensayando junto a Ortiz.

Toni Costa lanzó un fuerte mensaje a Ericka Morera

Curiosamente, Costa también republicó el video de un usuario de redes sociales, que muestra un momento que compartió la pareja en el programa del año pasado. En esa ocasión, el juez dejó su chaqueta, dijo que se soñó con la presentadora y juntos bailaron unos cuantos pasos de vals; terminando fundidos en un abrazo.

“¿Quién no recuerda esto? Y así empezó una linda relación entre Toni Costa y Mimi Ortiz. Muchos sí queríamos que ellos bailaran y este domingo lo harán espectacular en la pista de Mira quién baila. Qué ansias”, se lee en el clip del que Costa hizo eco.

Desde semanas atrás, la conductora de Sábado feliz y el coreógrafo ibérico se habían referido a la posibilidad de bailar juntos en Teletica. No obstante, en su momento, Ortiz confesó no estar del todo convencida con la idea, por la exigencia que requería.

Pero las dudas quedaron atrás y el público disfrutará de la sorpresa este domingo en Mira quién baila.