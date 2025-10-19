Mimi Ortiz revela un nuevo lado de su vida: ‘El cuerpo refleja lo que uno tiene por dentro’

Mimi Ortiz motivó a las mujeres a dedicar tiempo diario a la fe y la reflexión en una de sus charlas.

La presentadora Mimi Ortiz compartió un mensaje de transformación personal en un video publicado este domingo 19 de octubre. La conductora de Sábado feliz habló sobre el proceso de sanar heridas emocionales y reconocer patrones familiares que, según dijo, muchas personas repiten sin darse cuenta.

“Hay momentos en los que no soy yo la que habla, es algo más grande. Dios toma mi historia, mis heridas y mis palabras para recordarle a otras mujeres que sí se puede sanar, reír, creer y volver a empezar. Y cuando estoy ahí, sé que estoy exactamente donde tengo que estar”, expresó Ortíz en la publicación.

Durante la charla, dirigida a un grupo de mujeres, la presentadora explicó cómo enfrenta la ansiedad y la duda desde una perspectiva espiritual.

“En los momentos en que siento que no voy a lograrlo, cuando me abruma la ansiedad o los problemas, siento a Dios diciéndome: ‘Tranquila, yo estoy aquí. Respire, suelte. No es que no pueda. Relájese, yo me ocupo de todo’”, relató.

Ortiz también reflexionó sobre los patrones de comportamiento que se heredan de los padres. Entre risas y ejemplos cotidianos, mencionó cómo a veces repite actitudes de su madre o su padre sin notarlo.

“Mi papá se enoja con facilidad y tiene un carácter fuerte. A veces siento que se me sube ‘el Ortiz’. Pero ahora soy consciente y respiro antes de reaccionar”, afirmó.

Mimi Ortiz, de Teletica, afirmó que 'la mente transformada también refleja belleza en el cuerpo'. (Instagram)

Ortiz motivó a las asistentes a cuidar tanto su salud física como su bienestar emocional. Les pidió dedicar al menos cinco minutos diarios para escuchar a Dios, reflexionar y agradecer.

“El cuerpo refleja lo que uno tiene por dentro. Cuando la mente está transformada, la belleza también se refleja en el físico”, sostuvo.

El encuentro cerró con un mensaje de esperanza. Ortiz instó a las participantes a reconocerse como mujeres valiosas y capaces de transformar su entorno. “Ámense, perdónense y no repitan lo que les hizo daño. Si cambian la forma en la que se ven, también cambiará lo que reflejan”, concluyó.