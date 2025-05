Con la Biblia en la mano, Toni Costa dice que Mimi Ortiz es responsable de un gran cambio que dio a su vida

El bailarín español Toni Costa publicó un video en su cuenta de Facebook en el que, con una biblia en su mano, afirmó que su vida ha tenido un gran cambio; en parte gracias a su pareja, la costarricense Mimi Ortiz.

Costa reveló que últimamente se siente mucho más cercano a Dios y que Ortiz fue la primera responsable de generar esa transformación en su espiritualidad; la cual se refleja en su contenido en redes sociales.

“He visto en ella el ejemplo de fe, el ejemplo de cercanía con Dios, de leer la palabra del Señor. Y la verdad que ella, sin presionarme, sin insistirme, sin decir nada, simplemente con el ejemplo y con escucharla o con verla, me despertó esa curiosidad por acercarme a Dios”, comentó el artista radicado en Miami.

Toni Costa dice que Mimi Ortiz influyó en un gran cambio en su vida

Además de Mimi, el exjuez del programa de Teletica Mira quién baila, destacó el papel de sus dos vecinos, quienes aseveró son muy religiosos. El ibérico narró que un día de tantos se acercó a expresarles que quería sentir más cercanía con Dios y su vecino le ofreció hacer una “oración de fe”.

“Empecé a repetir lo que él me decía, empecé yo como a llorar, a conectarme; a sentir mucha paz. Y a raíz de ahí me regaló dos libros, uno de ellos fue esta Biblia y ha sido ya algo inseparable conmigo. Me acompaña cuando viajo a Costa Rica, cuando viajo a cualquier clase, incluso en el carro”, relató.

De acuerdo con Toni, su nueva forma de vivir la fe cristiana, le ha regalado mucha tranquilidad.

“Me ha quitado muchos pesos de encima, me ha hecho tener mucha fe, darle mucho sentido a todo, en el ámbito que sea. Yo sé que también me siento cambiado. Así que gracias tanto a Mimi, como a Carlos y Tai (vecinos), porque han sido para mí una gran bendición, y se los estaré eternamente agradecido por acercarme mucho más a Dios”, concluyó.