¡Toni Costa, de ‘Mira quién baila’, le pone el anillo a Mimi Ortíz!: ‘No quería ser una novia de puerto’

Toni Costa y Mimi Ortíz iniciaron su relación cuando se conocieron en 'Mira quién baila', a finales de 2024.

Toni Costa, juez de Mira quién baila (MQB), de Teletica, reveló recientemente que le entregó un anillo a su novia, la presentadora de televisión Mimi Ortíz.

El español dio la noticia durante una entrevista en el pódcast de Lizeth Castro Desde el alma, donde ambos compartieron detalles sobre cómo comenzó su relación, iniciada a finales de 2024, cuando Ortíz participaba en MQB y Costa formaba parte del jurado.

Ortíz contó que, al inicio del romance, le preguntó a Toni qué intención tenía con ella, pues no quería ser “una novia de puerto”, haciendo referencia a que el bailarín estaba en el país únicamente por motivos laborales.

Ante esa pregunta, Costa confesó: “Le regalé un anillo de promesa. Como ella se comportaba, como ella tenía esa relación con Dios y me entró esa envidia su relación con Dios”, comentó al explicar qué fue lo que más le atrajo de la presentadora.

El anillo de promesa suele entregarse antes del anillo de compromiso, ya que representa una etapa previa, en la que la pareja reafirma su compromiso y seriedad antes de decidir casarse formalmente.

“Gracias a Dios llegué aquí (a Costa Rica) y por eso tengo hoy a mi lado a una mujer maravillosa”, agregó el bailarín español.

Las declaraciones de la pareja fueron difundidas por la periodista en sus redes sociales; sin embargo, la entrevista completa será publicada este jueves 19 de noviembre.

En plataformas digitales, Costa y Ortíz suelen expresar públicamente el cariño que se tienen. Además, el artista ha contado que fue la costarricense quien lo ayudó a acercarse a Dios. De hecho, recientemente se bautizó en San José.