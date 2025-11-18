Mariana Uriarte, de ‘Mira quién baila’, vuelve a arremeter contra Toni Costa: ‘Eso es falso’

Mariana Uriarte fue nominada en la gala número 10 de 'Mira quién baila', de Teletica.

Mariana Uriarte, participante de Mira quién baila (MQB), de Teletica, calificó como “falso” un comentario que le hizo el juez Toni Costa durante la gala número 10 del programa, en la cual resultó nominada.

“Sin meter a Michael (Rubí, su pareja de baile), no me gustó un comentario de Toni Costa (...). No estoy de acuerdo en lo que él me dijo, que yo dejé de disfrutar el programa y los ensayos. Quiero dejarle en claro a ustedes que eso es falso, falso, falso”, aseveró.

Uriarte brindó las declaraciones en una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, donde afirmó que su motivación se refleja en la pista de baile. Además, comentó que, tras el comentario de Costa, la fundación que representa en el programa también expresó su preocupación.

Ante esta situación, Uriarte señaló que no siente presiones y que ha disfrutado la competencia junto a su compañero de baile.

“Ese comentario cero que ver. Yo lo estoy disfrutando, quiero seguir en competencia por mi fundación y por ustedes (...). Yo le respondí a él y le estoy respondiendo con respeto”, manifestó.

Rubí, quien acompañaba a Uriarte durante la transmisión, señaló que se siente orgulloso de la empresaria y que, por su parte, no considera justa la nominación. Su descontento fue evidente al momento de anunciarse dicha nominación, cuando mostró un gesto de desaprobación.

Esta no fue la primera vez que la pareja se refirió a las declaraciones de Costa, pues tras realizar su primera rutina, la pareja pasó por el espacio de streaming del concurso de baile, en el que conversaron con Daniel Montoya y los influencers Corney y Diego Garro.

Ahí lanzaron fuertes declaraciones, que incluso compartió Teletica en sus redes sociales.

Petición especial

Uriarte aprovechó la transmisión para hacer una petición especial a sus seguidores.

“No quiero ver a ninguna de ustedes tirándole hate (odio) a nadie. Ni a los jueces ni a los demás participantes. Porque yo, Mariana, siempre rajo que tengo la comunidad más linda del mundo y sí lo es”, expresó la participante en el ‘en vivo’.

Mariana Uriarte y Michael Rubí se enfrentan en la zona de eliminación a la pareja conformada por Neto Rangel y Jahzel Acevedo. El público decidirá quién continúa en competencia y se une a la gran final de MQB, junto a Ericka Morera, Jeff On e Ítalo Marenco.