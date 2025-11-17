Viva

Michael Rubí y Mariana Uriarte la emprenden duramente contra Toni Costa: esto dijeron

La pareja fue nominada este 16 de noviembre en ‘Mira quién baila’

Por Juan Pablo Sanabria
Mira quién baila, décima gala de la segunda temporada
Mariana Uriarte presentó dos coreografías junto a Michael Rubí, a pesar de que sufrió de un fuerte cuadro de vértigo durante 'Mira quién baila'. (Rafael Pacheco Granados)







Daniel MontoyaMira quién baila
Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

