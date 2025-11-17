Michael Rubí y Mariana Uriarte la emprenden duramente contra Toni Costa: esto dijeron

Mariana Uriarte presentó dos coreografías junto a Michael Rubí, a pesar de que sufrió de un fuerte cuadro de vértigo durante 'Mira quién baila'.

Michael Rubí y Mariana Uriarte la emprendieron contra Toni Costa, juez de Mira quién baila, por la retroalimentación que les dio durante el programa de Teletica, este domingo 16 de noviembre.

El coreógrafo español fue bastante crítico con Uriarte, quien resultó nominada al final de la gala. En la primera coreografía que presentó la influencer, el juez señaló que la desfavoreció el alto nivel de los bailarines acompañantes porque hacía notar más sus falencias.

Además, aseguró que la maquillista ya no disfruta al máximo su experiencia en el concurso.

“Siento que a veces no te lo disfrutas al 100, tanto el proceso de aprendizaje y ensayos como el venir aquí. Me gustaría verte más como eras antes, que de inicio a fin te lo disfrutabas”, detalló.

Tras realizar su primera rutina, la pareja pasó por el espacio de streaming del concurso de baile, en el que conversaron con Daniel Montoya y los influencers Corney y Diego Garro.

Allí, no se guardaron nada y lanzaron fuertes declaraciones que incluso compartió Teletica en sus redes sociales, junto al texto: “Tardes, porque buenas estuvieron las declaraciones de Michael y Mariana (varios emojis de fuego)”.

El primer dardo vino cuando Montoya, en tono irónico, dijo que Costa ya sabía bailar swing criollo, haciendo referencia a la coreografía que presentó el juez español junto a Mimi Ortiz. “Cree él (que sabe bailar swing criollo)”, respondió Rubí entre risas.

Toni Costa bailó al ritmo de swing criollo junto a Mimi Ortiz en la décima gala de 'Mira quién baila', de Teletica. (Rafael Pacheco Granados)

Posteriormente, intervino Uriarte, quien, de modo más serio, manifestó su desconcierto con las críticas del jurado. Según afirmó, le pareció curioso que, en apariencia, ha cambiado de criterio de una semana a otra.

“Me dice que él quiere ver a la Mariana de las primeras galas, pero en esas primeras galas me dijo que quería que bajara revoluciones. Bajo revoluciones y me dice que quiere ver a la Mariana de las primeras galas. Entonces, que se decida”, comentó.

Michael Rubí secundó lo dicho por su pareja de baile, pero fue más allá y lanzó un comentario con fisga.

“Además, se pone a hablar dizque de reguetón, que nos enseñe un pasito de reguetón, a ver”, expresó.