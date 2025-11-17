Bailarín habló de polémico gesto tras ser nominado en ‘Mira quién baila’ y Teletica le respondió tajante

Michael Rubí y Mariana Uriarte han sido una de las parejas más destacadas en 'Mira quién baila', de Teletica.

Mariana Uriarte y su coreógrafo Michael Rubí recibieron su primera nominación en Mira quién baila, la cual los deja en riesgo de perderse la final del programa de Teletica. Y esto no dejó nada contento al reconocido bailarín.

Este domingo 16 de noviembre, cuando se anunció a los nominados, se enfocó a Rubí, quien reaccionó con un polémico gesto de molestia que no pasó desapercibido para el público ni tampoco para la producción del concurso.

De hecho, durante el programa Mira quién habla, se le preguntó al artista por lo sucedido. La periodista Minerva Rojas, a cargo de este espacio, le consultó si su reacción fue por sorpresa o porque creía no ser merecedor de la nominación.

“Mi gesto fue de que no estoy de acuerdo. No me parece que Mariana sea la que deba estar nominada, pero si es así lo tomamos con mucho amor y vamos a trabajar en eso esta semana”, explicó.

Además, detalló los motivos por los que considera injusta la nominación. Según Rubí, Uriarte ha trabajado de manera muy constante en todo lo que se le ha pedido, y técnicamente es muy prolija.

“La mayor parte de la coreografía es ella la que está haciendo los trucos, no soy yo; porque creo que se le califica a ella. Entonces, no considero que sea una nominación justa; pero es lo que tiene que ser”, comentó.

Michael Rubí habló de su polémico gesto en 'Mira quién baila'

Posteriormente, la periodista intervino para transmitir un mensaje directo que envió la producción de Teletica a Michael, debido a su gesto.

“Mike, tranquilo, la que está nominada es Mariana, así que todos relajados. De hecho Michael es parte de la producción, de nosotros, del equipo de bailarines”, dijo la comunicadora.

Michael Rubí desaprobó con gestos su nominación en 'Mira quién baila'. (Captura de video)

Esta no es la primera vez que Rubí muestra su descontento con las decisiones de los jueces. Anteriormente, externó su rechazo hacia las críticas de Toni Costa y aseguró que continuaría con su línea de trabajo.

“No estoy de acuerdo. Pienso que la velocidad hace que Mari pueda hacer muchos más movimientos y, bajo mi criterio, los movimientos que la pongo a hacer siempre están limpios”, expresó.

“Yo no estoy dispuesto a que se sacrifique el nivel de ella por la velocidad (mientras hacía gestos de comillas); entonces vamos a seguir trabajando por la misma línea”, añadió tajante

Mariana Uriarte y Michael Rubí se enfrentan en la zona de eliminación a la pareja conformada por Neto Rangel Jahzel Acevedo. El público decidirá quién sobrevive y se une a la gran final de Mira quién baila junto a Ericka Morera, Jeff On e Ítalo Marenco.