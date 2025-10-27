Toni Costa se bautiza y asegura que ‘Dios lo llamó’: ¡Vea las imágenes que publicó!

El español Toni Costa se desempeña como juez en el programa de Teletica 'Mira quién baila'.

El juez de Mira quién baila (MQB) de Teletica, Toni Costa, compartió que vivió uno de los momentos más “especiales y transformadores” de su vida el fin de semana.

De acuerdo con Costa, el domingo se bautizó, luego de sentir que Dios le hizo un llamado para dar ese paso y entregar su vida a Él de una manera “consciente y profunda”.

“Fue un mañana llena de emociones, lágrimas y gratitud, porque sé que Él ha estado conmigo siempre… me regaló una hija maravillosa y ha estado y está en mis batallas, en mis silencios y en mis victorias”, manifestó el juez de baile.

Costa compartió varias fotografías de su bautizo. En algunas aparecía junto a su pareja, Mimi Ortíz, a quien describió como “la herramienta más hermosa que Dios me regaló para seguir caminando en su propósito”.

Según Costa, la exconcursante de MQB representa para él un ejemplo de guía, apoyo, inspiración y una prueba más del gran amor que Dios le tiene.

El juez de 'Mira quién baila' Toni Costa compartió en sus redes sociales varias fotografías de su bautizo. (Tomada de redes sociales)

