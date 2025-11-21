Tony Costa y Mimi Ortiz revelan detalles inéditos de su relación y del anillo: ‘Parecía propuesta de matrimonio’

Mimi Ortiz estaba en proceso de reconstrucción personal cuando ingresó a 'Mira quién baila', de Teletica, y conoció a Tony Costa.

Tony Costa y Mimi Ortiz conforman una de las parejas más comentadas en los pasillos de Teletica y en las redes sociales. Ellos dieron su primera entrevista en conjunto y revelaron detalles de su relación. Uno de los temas centrales fue el origen del romance y el anillo que Tony entregó a la presentadora.

Ellos se conocieron en Mira quién baila, en la edición del 2024. Mimi tenía nueve meses desde que terminó la relación con el padre de su hijo y ese proceso no fue fácil.

“Yo tuve un tema que me costó sanar, era el fracaso de mi familia y verme ahora como mamá soltera. Era saber que ahora me tocaba sacarlo adelante sola. Hay cosas que solo mamá resuelve en la casa, sentí culpa, miedo y frustración”, comentó entre risas Mimi, durante el programa Desde el alma, con Lizeth Castro.

“Cuando recibí la llamada de Teletica fue como Dios diciéndome ‘vaya a bailar, mi amor’. Nunca pensé que me iba a cruzar con el amor”, agregó.

En la conversación, Mimi confesó que, durante la competencia, algunos seguidores le decían que “a ese juez le gusta usted”. Tony respondió: “¿Cómo no iba a fijarme en ella?”. Ese fue el inicio de una relación que generó numerosos comentarios.

La presentadora no deseaba iniciar una relación. Todo cambió cuando Costa dijo en una transmisión en vivo que soñó con ella y en esa gala bailaron juntos. Después de ese encuentro, ellos hablaron sobre lo que sucedía entre ambos, pero decidieron esperar al final del programa.

Tony Costa admitió que sintió atracción inmediata por Mimi durante el programa 'Mira quién baila'. (Instagram)

Cuando concluyó la temporada, se fueron juntos a la playa. En ese viaje, ella le dijo: “¿Qué quiere hacer? Yo no quiero ser una novia de puerto. Yo no tengo tiempo para juegos. Lo que yo busco es una familia”, contó a Lizeth.

La decisión que Tony tomó sorprendió a Mimi. El bailarín español manejó desde Punta Leona hasta Jacó y pasó por tres joyerías para encontrar el anillo de promesa ideal.

“Estaba muy nervioso, parecía propuesta de matrimonio, pero es de igual importancia porque es iniciar una relación”, afirmó Tony.

Mimi dijo que no esperaba ese gesto y pensó justamente que se trataba de una propuesta de matrimonio. “Él tuvo que decir: ‘No es de matrimonio’, por la cara que hice”.

También dijo que no puede explicar con palabras lo que siente en su relación con el español. Afirmó que las pruebas que vivió la convirtieron en la mujer “que Tony se merece”.