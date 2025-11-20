Toni Costa tendrá una invitada muy especial en ‘Mira quién baila’: vea de quién se trata

Toni Costa informó a sus seguidores que viaja de Miami a Costa Rica para reincorporarse a su trabajo en ‘Mira quién baila’.

El juez de Mira quién baila, Toni Costa, reveló que contará con una invitada muy especial en la próxima edición del programa.

Se trata de Alaia, la hija que comparte con la reconocida actriz Adamari López, quien este jueves 20 de octubre viajó junto a su padre desde Miami para acompañarlo durante la semifinal del programa, transmitido por Teletica.

“Esta vez no voy solo, me acompaña Alaia, ahora les cuento un poquito nuestro viaje”, reveló el juez español en sus historias de Instagram.

Toni Costa viene a Costa Rica con una invitada muy especial

Alaia es toda una estrella infantil en Instagram, donde suele compartir fotografías y videos familiares, momentos de su estilo de vida y las actividades que realiza, siempre bajo la supervisión directa de sus padres.