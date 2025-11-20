Juez de ‘Mira quién baila’ dejará su puesto en la semifinal por una importante razón: vea de qué se trata

Isaac Rovira, juez de 'Mira quién baila', contará con la presencia de una persona muy especial en la semifinal del programa de Teletica.

Un juez del programa Mira quién baila (MQB) de Teletica dejará su puesto en la semifinal por una importante razón. Se trata de Isaac Rovira, quien se ausentará del jurado durante unos minutos para presentarse en la pista.

​“Se siente evidentemente siempre un poquito de nervios, porque siempre bailar y hacer un show en televisión da un poco de respeto. Pero, al mismo tiempo, con muchas ganas, muy motivados y muy contentos de poder enseñar nuestro baile a toda Costa Rica”, aseguró Rovira a Teletica.com.

Rovira compartirá la pista con Jazhel Acevedo, bailarina de Neto Rangel en esta temporada y con quien mantiene una relación cercana desde hace más de 15 años.​

“Para mí es fantástico poder compartir este baile con ella, es un lujo. Vamos a bailar un paso doble con un poquito de aires de flamenco y un toque de rumba bolero”, adelantó.

El español manifestó que el simple hecho de bailar y poder mostrar parte de su talento es para él un orgullo. Además, agradeció a la producción por la confianza puesta en su trabajo.

De forma paralela a su presentación, el juez destacó que la carga laboral en el programa ha disminuido, ya que quedan menos participantes en la competencia.

Afirmó que visita los ensayos de los concursantes y aprovecha para hacer recomendaciones cuando considera que se puede mejorar algún aspecto.

Cambios desde la temporada pasada

En declaraciones al mismo medio, Rovira destacó que, a diferencia de la primera temporada de MQB, en esta edición llegó con más experiencia y también con mayor tranquilidad.

​“Ha habido mucho nivel en los participantes desde el principio, lo que hace que el trabajo tanto semanal como los domingos sea más difícil, porque debemos dedicar mucho más esfuerzo y energía para que todo se vea bien”, explicó.

Asimismo, comentó que su esposa y su hija viajaron a Costa Rica el año pasado para acompañarlo en el programa y que, en esta edición, no será diferente. Esta vez, su esposa llegará este jueves, aunque sin su hija.

​“Nina (su hija) se queda con los abuelos y aprovecharemos para hacer un poco de vacaciones solos, como una segunda luna de miel”, agregó.

La semifinal de la segunda temporada de MQB se transmitirá el domingo 23 de noviembre a partir de las 7 p. m. por Teletica.