Viva

Juez de ‘Mira quién baila’ dejará su puesto en la semifinal por una importante razón: vea de qué se trata

El jurado adelantó que contará con la presencia de una persona muy especial en el programa

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Isaac Rovira
Isaac Rovira, juez de 'Mira quién baila', contará con la presencia de una persona muy especial en la semifinal del programa de Teletica. (Teletica.com )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MQBTeleticaMira quién bailaIsaac Rovira
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.