Diego Bravo arremete contra bailarín luego de polémica gala de ‘Mira quién baila’

El creador de contenido y exparticipante de Mira quién baila, Diego Bravo, no se guardó nada luego de la gala del domingo. La noche cargó polémicas por los nominados.

En esta ocasión, Bravo hizo un video. En él lanzó algunos dardos al bailarín Michael Rubí. Él es pareja de Mariana Uriarte, famosa nominada junto a Neto Rangel. Rubí mostró gestos de desacuerdo con la decisión de los jueces. Eso provocó que el influencer diera su opinión.

Todo empezó cuando la producción del canal subió un video de Rubí. En esa grabación habló sobre los comentarios de Tony Costa. También cuestionó su conocimiento en swing criollo. Además, dijo que ellos eran el “#TeamEnvidia”.

“El video fue subido a redes sociales. Minutos después y ante los comentarios negativos contra el bailarín por su actitud déspota y por no entender las reglas del juego fue eliminado”, escribió Bravo en su publicación.

Además, agregó en la grabación que “esa expresión de que trató de bailar swing criollo y ese reto de ‘venga y me enseña a bailar reguetón’ es de un completo desubicado. Hay que ser demasiado perdedor para no entender el juego. Tampoco ha entendido que la estrella no es él”, dijo Bravo.

Esta fue la reacción de Michael Rubí al escuchar que él y su pareja Mariana Uriarte fueron nominados. (Captura de video)

El influencer dijo que él habló desde su experiencia. Explicó que “nunca supo lo que es estar nominado” y señaló que la actitud de Rubí fue una falta de respeto hacia Tony Costa.

“El juez está donde está porque hizo su primer Mira quién baila hace 20 años (...). Esa actitud demuestra que es un ser humano que carece de amor. Ese ego y esa necesidad de no respetar deja muchísimo que decir”, afirmó.