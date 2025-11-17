Jueza de ‘Mira quién baila’ lloró en vivo por lo que sucedió en el programa: vea el momento

Isabel Guzmán en el momento en que rompió el llanto en 'Mira quién baila', de Teletica.

Isabel Guzmán, jueza de Mira quién baila, protagonizó un momento lleno de emociones este domingo 16 de noviembre. En los minutos finales del programa de Teletica, la bailarina salvadoreña rompió en llanto por lo que le tocó hacer.

En esta gala, Guzmán fue la encargada de anunciar a las parejas nominadas, de las cuales saldrá el último eliminado del concurso, previo a la semifinal. Antes de su intervención, Édgar Silva acotó que la veía muy triste y, en ese momento, las cámaras de Canal 7 la enfocaron con visible llanto.

“Quiero que sepan que a este punto, la recta final, es casi imposible decidir. Es casi imposible estar unánimes, pero tengo que decirlo, tengo que hacerlo. Creo que los quedan son los mejores”, dijo conmovida.

Isabel Guzmán lloró en transmisión en vivo de 'Mira quién baila'

Luego de esto, informó que Mariana Uriarte y Neto Rangel entraron en zona de eliminación.

Más adelante, en el programa Mira quién habla (que se transmite después de la gala) la coreógrafa salvadoreña volvió a referirse al tema. Incluso allí volvió a mostrarse afectada, pues, según confesó, le fue muy complejo a nivel emocional dar las nominaciones.

“Para mí es muy difícil decir eso (si les faltó algún detalle esa noche) porque en realidad están geniales todos. No lo sé... ahorita tengo sentimientos súper encontrados; pero es mi labor y hay que dar un veredicto”, comentó.

Además, externó su respeto por los participantes y con cariño les aconsejó que debían buscar cómo sorprender, aunque ella misma reconoció que le parece que han sido excelentes y sorpresivos durante todo el programa.