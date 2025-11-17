Cartas

‘Mira quién baila’ no es un reinado de simpatía

Parece lógico que lo que se debería premiar es el esfuerzo de quienes se superan a punta de sacrificio en cada presentación

Por Redacción de La Nación

El programa Mira quién baila es de gran exigencia y profesionalismo y los participantes deben hacer enormes esfuerzos físicos, mentales y técnicos. Por eso, parece lógico que lo que se debería premiar es el esfuerzo de quienes se superan a punta de sacrificio en cada presentación. No es un programa para que se tomen decisiones por simpatía o porque tal o cual participante cae bien. Eso desvirtúa totalmente la función para la que fue creado el espacio: para calificar el avance y la técnica en el baile. No es justo ni profesional que tengan que salir los más capaces y esforzados solamente porque muchos votantes creen que se trata de un reinado de simpatía.








