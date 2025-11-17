‘Mira quién baila’ no es un reinado de simpatía

El programa Mira quién baila es de gran exigencia y profesionalismo y los participantes deben hacer enormes esfuerzos físicos, mentales y técnicos. Por eso, parece lógico que lo que se debería premiar es el esfuerzo de quienes se superan a punta de sacrificio en cada presentación. No es un programa para que se tomen decisiones por simpatía o porque tal o cual participante cae bien. Eso desvirtúa totalmente la función para la que fue creado el espacio: para calificar el avance y la técnica en el baile. No es justo ni profesional que tengan que salir los más capaces y esforzados solamente porque muchos votantes creen que se trata de un reinado de simpatía.

Ana Isabel Vallejo F., Heredia

Túneles para fauna

Muchos de los que pasamos por la carretera del Zurquí podemos determinar a simple vista dónde se necesita hacer túneles para el paso de la fauna. Este paso quedó cortado a partir de la inauguración de la vía y los túneles lo restablecerían. Dado que este proyecto es urgente, se pueden conseguir fondos en el extranjero.

Juan Carlos Murillo Gómez, San Pablo de Heredia

Llamado a Metrocom

Soy usuaria del servicio de Metrocom. Efectivamente, es mucho mejor que otros, pero hay momentos en que cae la velocidad de Internet o se afecta la imagen en el servicio de TV.

Sin embargo, mi solicitud es con respecto a su publicidad, que motiva a la violencia y ya de eso tenemos bastante; no la publiciten de más. Se pueden generar mejores mensajes sobre sus cualidades sin acudir a esas imágenes, gritos, etcétera, que tienen sus anuncios. Agradecería se tome en cuenta mi pedido.

Hilda M. Delgado Córdoba, San Sebastián

Favor devolver gata

A la señora de San Francisco de Dos Ríos que se llevó una gatita pequeña, adulta, llamada Chiquita, de una acera al frente del spa, en la comunidad de Loto 2, San Jerónimo de Desamparados, le pido que por favor la devuelva. La gata tiene una familia desde hace más de 10 años. Simplemente, durante el día le gusta estar en el lugar de donde ella se la llevó. No se harán preguntas.

Ana Lorena Picado Camacho, Desamparados

Nadie me ayuda

Soy un adulto mayor de 74 años. En noviembre de 2024 solicité en la CCSS una pensión voluntaria con base en las cotizaciones que acumulé en empresas privadas, las cuales no son reconocidas por el Poder Judicial, de donde me jubilé hace 12 años. Con esos aportes, me calcularon el monto y los años necesarios para acceder a dicha pensión. Pedí que las cuotas mensuales se rebajaran automáticamente de mi cuenta en el BCR.

Seis meses después, en octubre pasado, descubrí que no se había aplicado ningún rebajo. En el Sicere me dijeron que nunca activaron la deducción automática. Una funcionaria me ayudó a gestionar de nuevo el trámite. Sin embargo, en noviembre recibí un mensaje de la CCSS indicando que el débito no se realizó por “Código 95: servicio no autorizado”.

Volví a la Caja, expliqué todo al funcionario de ventanilla y pedí apoyo para completar el trámite, pero me respondió que había mucha gente y que desconocía el significado de Código 95. Presenté entonces una queja en la Contraloría de Servicios. Me enviaron donde el jefe de la sección, pero no estaba, y la persona que lo sustituía estaba en reunión.

Intenté resolverlo en el BCR, como se hace con las deducciones de AyA o Fuerza y Luz. Di mi número de cuenta y pedí autorizar el rebajo automático, pero me indicaron que el Banco no ofrece esa opción para pagos a la CCSS.

En conclusión, tendré que ir mes a mes al Sicere o al banco, durante año y medio, para poder obtener mi pensión.

Arnoldo Hernández Solano, Hatillo

