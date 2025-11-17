Exjueza de Teletica lanzó duras críticas contra Ericka Morera y el jurado de ‘Mira quién baila’; esta fue la razón

Ericka Morera ganó el premio a la "Pareja Wow" de 'Mira quién baila', de Teletica, este domingo 16 de noviembre.

Hace años que Flor Urbina ya no ocupa su temido lugar como la “jueza de hierro” de los formatos de Teletica. Sin embargo, no le ha perdido la pista a los programas de Canal 7 y Mira quién baila no es la excepción.

Tras la gala de este domingo 16 de noviembre, Urbina no se guardó nada y la emprendió contra el nivel de Ericka Morera, pues considera que está por debajo del resto de participantes.

“Definitivamente, Keka no es del nivel de los otros participantes. Ella está bien, pero no es el nivel que tiene Neto, Jeff o Mariana”, dijo críticamente en un video subido a su Instagram.

Además, también lanzó una fuerte crítica a la mesa de jueces del concurso, integrada por Toni Costa, Mauricio Astorga, Isaac Rovira e Isabel Guzmán. Urbina señaló que estos habrían nominado a dos de las parejas más fuertes, con el objetivo de salvar a Morera de ser eliminada.

Cabe recordar que esta semana se encuentran en zona de eliminación el DJ brasileño Neto Rangel y la influencer Mariana Uriarte.

“Jurado predecible. Ya sabíamos que el jurado trataría de salvar a Keka y sacar a Mariana”, escribió la actriz.

Flor Urbina, además de su amplia trayectoria en el arte, es recordada por integrar el jurado en competencias de Teletica como Dancing With the Stars y Bailando por un sueño, en los que destacó por su rigurosidad.