Ericka Morera dice que se siente merecedora de estar en la final de ‘Mira quién baila’

La periodista destacó que comenzó ‘desde cero’ en el programa y que llegar a la final del concurso se siente ‘increíble’

Por Fátima Jiménez
Mira quién baila Ericka Morera y Toni Costa.
Ericka Morera es una de las participantes que estará en la final de 'Mira quién baila'. (Tomada de redes.)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

