Ericka Morera dice que se siente merecedora de estar en la final de ‘Mira quién baila’

Ericka Morera es una de las participantes que estará en la final de 'Mira quién baila'.

A pocas semanas de que finalice la segunda temporada de Mira quién baila, de Teletica, la periodista y concursante Ericka Morera afirmó que se siente merecedora de estar en la final.

“Estar en la final se siente increíble. Ha sido un camino de evolución real, que es justamente de lo que se tratan estos formatos: crecer, aprender y sorprenderse de lo que somos capaces”, indicó la comunicadora en su cuenta de Instagram.

Morera agregó que ha vivido todo este proceso de la mano de Javier, su pareja de baile, quien, según expresó, ha sido un profesor con paciencia y amor.

“Yo empecé desde cero, por eso hoy también me permito sentirme merecedora de estar aquí. Agradecida con mi cuerpo, con mi proceso y con todo el apoyo que recibo cada día”, añadió.

La periodista también manifestó que está disfrutando plenamente de su experiencia en el programa de Teletica.

Además de Morera, los finalistas confirmados de MQB son Ítalo Marenco y Jeff-On. Por su parte, Neto Rangel y Mariana Uriarte disputarán el último espacio en la final, ya que uno de ellos será eliminado el próximo domingo.