‘Mira quién baila’: Neto Rangel rompe el silencio tras su nominación

Neto Rangel, participante de 'Mira quién baila', fue nominado en la décima gala del programa de Teletica.

Tras su nominación en la décima gala de Mira quién baila (MQB) de Teletica, Neto Rangel rompió el silencio y habló por primera vez sobre su ingreso a la zona de peligro, al igual que la participante Mariana Uriarte.

“Llegó el momento que no queríamos que llegara, pero llegó, y es parte del proceso. Venimos a pedir que voten por nosotros. Todavía tenemos muchas ganas de seguir en la competencia”, expresó el DJ en las historias de MQB.

Por su parte, la coreógrafa y pareja de baile de Rangel, Jahzel Acevedo, afirmó que su compañero merece un lugar en la final. “Desde la primera gala se lo ha ganado. Por favor, déjenlo en la final, se lo merece muchísimo”, insistió.

Esta es la primera vez que Rangel y Acevedo ingresan a la zona de peligro. La pareja se enfrentará a Mariana Uriarte y Michael Rubí. El público decidirá quién continuará y se unirá a la gran final de Mira quién baila, junto a Ericka Morera, Jeff On e Ítalo Marenco.