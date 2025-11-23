Ítalo Marenco hará una arriesgada hazaña en ‘Mira quién baila’: Estos son los detalles

Ítalo Marenco adelantó parte de lo que le presentará al público en la seminifinal de 'Mira quién baila'.

El presentador de televisión y participante en Mira quién baila (MQB) de Teletica, Ítalo Marenco, realizará una maniobra arriesgada este domingo 23 de noviembre durante la semifinal del programa.

Marenco anunció que saltará desde detrás de los jueces y será atrapado por cinco porristas, agregando una dosis de emoción y riesgo a la competencia.

El presentador explicó la dinámica del salto a través de sus historias de Instagram, donde también aprovechó para agradecer el apoyo del público recibido durante su participación.

“Hay mucha gente preocupada por el salto de hoy. Es un salto arriesgado porque es de atrás de los jueces y caemos en la pista, pero todo va a salir bien, gente”, comentó.

El conductor quiso tranquilizar a sus seguidores, resaltando que los porristas que lo asistirán son de gran fuerza y experiencia, denominándolos como “unos bichotes”. De acuerdo con Marenco, esta cualidad garantiza que la maniobra se realice de manera segura.

“Todo va a salir bien. Poniendo todo en manos de Dios para que todo salga bien, para que esta semifinal sea de gran bendición. Gracias por sus mensajes, por sus etiquetas, por su amor, por su cariño, ustedes son mi familia”, agregó al final de su mensaje.

Marenco es uno de los clasificados a la gran final de MQB, que se celebrará el próximo 30 de noviembre. Junto a él, también competirán Jeff-On y Ericka Morera, además del participante que resulte vencedor de la nominación vigente, donde Neto Rangel y Mariana Uriarte se juegan el último pase a la final.