Ítalo Marenco abre su corazón al recordar a una amiga muy especial de quien se tuvo que despedir

Ítalo Marenco utilizó sus redes sociales para expresar lo mucho que extraña a esa persona que fue tan importante para él.

Ítalo Marenco, presentador de televisión y participante de Mira quién baila (MQB), de Teletica, recordó a una amiga muy especial de quien tuvo que despedirse en marzo de este año.

Se trata de Janeth Pérez, una mujer que cuidaba carros en San Francisco de Dos Ríos y a quien él mismo apodó Trafiquina. Gracias a los videos y publicaciones que Marenco compartía en sus redes sociales, Trafiquina se convirtió en toda una figura del Internet.

Ambos protagonizaron numerosos videos en los que actuaban, bailaban y cantaban.

Este domingo, Marenco evocó uno de esos videos junto a Pérez y lo republicó en sus redes sociales, donde escribió: “Extraño a esta bandida”.

Trafiquina se convirtió en toda una figura del Internet por la amistad que sostenía con el presentador de televisión Ítalo Marenco. (Archivo)

En el video, los amigos aparecían junto a un muñeco, al que decían que era el hijo de Trafiquina, quien había sido abandonado por su supuesto padre, un tal Rolando Alberto.

“No me ha llamado ni me ha comprado un pañal, ni la leche (...). Para que mire las mujeres que no se metan con hombres que no son responsables”, decía Pérez en su monólogo.

Mientras tanto, Marenco sostenía el muñeco y, entre risas, llamaba a Rolando Alberto para que se hiciera responsable, desmintiendo con humor los rumores de que el bebé era suyo.

Como en todos los videos de Trafiquina e Ítalo, las carcajadas no faltaron. Ambos aprovechaban esos ratos de la mañana para divertirse juntos a la orilla de la carretera.

Trafiquina falleció el 27 de marzo de 2025 a los 50 años en su natal Nicaragua, país al que había regresado luego de vivir durante dos décadas en Costa Rica.