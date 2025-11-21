Viva

Teletica confirma lo que tanto se especuló sobre Ítalo Marenco

El querido presentador llegó a Canal 7 el pasado 22 de agosto para ser parte del programa ‘Mira quién baila’, Ahora se enfrentará a otro importante reto

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
24\09\23 Parque Viva, Anfiteatro Coca Cola,tercer presentación en menos de un año del artista colombiano Jessi Uribe, con el acompañamiento de los artistas nacionales La Kuarta y Daniel Cordeo. En la foto: Fotos: Jorge Navarro para La Nación
Ítalo Marenco es toda una figura de la televisión nacional. Ahora, su talento brilla en Teletica. Fotos: Jorge Navarro para La Nación (Jorge Navarro Trejos par la Naci)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ítalo MarencoTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.