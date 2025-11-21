Teletica confirma lo que tanto se especuló sobre Ítalo Marenco

Ítalo Marenco es toda una figura de la televisión nacional. Ahora, su talento brilla en Teletica. Fotos: Jorge Navarro para La Nación

La llegada de Ítalo Marenco a Teletica, el pasado 22 de agosto, sacudió a la televisión nacional. Desde ese momento surgió una duda en el público sobre el programa en el que trabajaría el presentador, además de vincularse por un tiempo al programa de temporada Mira quién baila.

Esa incógnita quedó resuelta este viernes 21, gracias a la propia explicación de Marenco.

“Este año vamos para El Chinamo, papá”, gritó el presentador en una de las notas que emitió Telenoticias, en su edición del mediodía.

La noticia sorprendió al mismo Marenco. Él afirmó que nunca pensó decir: “Una bulla, chinameros”.

En esta ocasión, Marenco será parte de la Misión Chinamo. Esa sección la presenta Gabriela Jiménez, donde reta a los concursantes a cumplir una serie de requisitos.

Los seguidores y televidentes deberán ayudar a Marenco. Ellos enviarán mensajes, fotografías y ubicaciones de los lugares donde él pueda cumplir los retos que le asigne la producción.

“Vamos a la Misión Chinamo y ahora sí ocupo que todo mundo esté conmigo, porque yo no sé cómo es la cosa. Vamos a estar de casa en casa y de lugar en lugar. Ocupo que se metan conmigo en esto”, explicó en la nota.

Además de Marenco, Teletica confirmó que Wilmer “Pato” López dejará el banquillo como entrenador y también será parte de la Misión Chinamo.

El Chinamo dará inicio el próximo 11 de diciembre y contará con la participación de presentadores como Carlos Álvarez, Nancy Dobles y Mauricio Hoffmann.