Así le fue a Ítalo Marenco en la zona de eliminación de ‘Mira quién baila’... ¿Se fue o se quedó?

Esta semana no fue fácil para Ítalo Marenco, quien se enfrentó en zona de eliminación a Katherine Campbell y sufrió una lesión en el pie.

Ítalo Marenco llegó a la décima gala de Mira quién baila con el compromiso de jugarse su continuidad en el programa de Teletica, debido a que se encontraba en zona de nominación junto a Katherine Campbell.

Durante toda la semana, Marenco pidió el apoyo del público y, además, este domingo 16 de noviembre terminó de dar sus argumentos sobre la pista. Junto a su coreógrafa Lucía Jiménez interpretó dos rutinas.

Tras su entrega en el escenario llegó el momento de la tensión, en que codo a codo con Campbell, esperaban escuchar de boca de Édgar Silva quién continuaría en la competencia.

Marenco pudo respirar tranquilo, pues el público decidió que este no sería su adiós. El reconocido conductor televisivo se impuso a Katherine Campbell en la votación, con el 60% de los votos.

Katherine, doctora en fisioterapia, se despide del programa aportando $3.000 a la fundación Renacer Rosa de Limón, que apoya a mujeres sobrevivientes de cáncer.

Por otra parte, Ericka Morera y Javier Acuña se ganaron el reconocimiento de $1.000 a la “Pareja Wow” de la noche.

Mira quién baila va disminuyendo su elenco de participantes rumbo a la final. De momento, quedan en competición, además de Ítalo: Ericka Morera, Neto Rangel, Mariana Uriarte y Jeff On.

Eso sí, Rangel y Uriarte quedaron esta noche en la cuerda floja, pues fueron nominados. Ahora ellos y sus respectivas parejas tendrán que jugarse la permanencia en el programa de baile.