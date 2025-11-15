Nuevo presentador de ‘Mira quién baila’ se sincera sobre lo que vive en Teletica: ‘¿Qué hago aquí?’

'Mira quién baila', de Teletica, tiene un programa de streaming con influencers.

Teletica ha apostado por hacer de Mira quién baila, una experiencia más allá de las dos horas de transmisión televisiva. Por esto, ha apostado por algunas dinámicas, espacios y figuras que extiendan el reality al mundo de las redes sociales.

Entre estas innovaciones, esta segunda temporada del concurso de baile cuenta con un programa de streaming en YouTube, el cual es transmitido de forma paralela al show en TV, conducido por dos jóvenes influencers.

Diego Garro y Corney son los creadores de contenido que dirigen este espacio, en el que dan rienda suelta a sus ocurrencias por las instalaciones del canal y hasta interactúan con los participantes entre cada coreografía.

Sin embargo, aunque están en sus aguas y estructuran la transmisión a su manera, lo cierto es que verse tan inmersos en Teletica significa para ellos entrar a otro mundo.

Recientemente, Garro se sinceró sobre lo que ha vivido en la televisora y no escondió el asombro que le ha generado codearse con figuras de la farándula y tener la oportunidad de ser él mismo.

“Es un stream nuestro en el lugar en el asunto. Pero es tener a Keyla Sánchez sentada a la par y a Nancy Dobles al otro extremo. Ahí ya usted se pone y dice: ‘¿Qué hago aquí, mae?’ En un buen sentido, por supuesto”, explicó a sus seguidores.

“Es muy tuanis, realmente. Creo que todas las personas que hemos conocido nos han tratado superbien. Dentro de Teletica nos hemos sentido bien”, añadió.