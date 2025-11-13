Ítalo Marenco recibe otra mala noticia mientras está en juego su estadía en ‘Mira quién baila’

Ítalo Marenco está nominado y en peligro de expulsión este domingo en 'Mira quién baila'.

Para Ítalo Marenco, hasta hace unos días, todo era color de rosa en su participación en Mira quién baila. Sin embargo, el reconocido presentador televisivo enfrenta días retadores en el programa de Teletica.

Tras ser nominado en la última gala, las malas noticias siguen tocando la puerta de Marenco. Ahora, una situación, indeseada para cualquiera de los participantes de un concurso de baile, complica su desempeño para este domingo 16 de noviembre, en el que se juega su estadía en el formato de Canal 7.

Según compartió Teletica y el propio Ítalo en sus redes sociales, la exfigura de Giros sufrió una lesión en uno de los dedos de su pie izquierdo.

La producción, que compartió un video del concursante recibiendo atención médica, aseguró que compartirá más detalles del estado de Marenco durante la próxima gala.

Por su parte, a pesar de que tampoco dio mayor información sobre lo sucedido, el conductor televisivo se mostró optimista. “Ese dedo doblado no nos va a parar”, escribió en una historia de Instagram.

A diferencia de otros participantes del formato, esta es la primera vez que Ítalo Marenco sufre de una lesión. Anteriormente, fue su coreógrafa, Lucía Jiménez, quien se lesionó la zona cercana al ojo tras golpearse contra un filo metálico durante un ensayo.

Marenco ha sido uno de los famosos más destacados del reality show, no solo por su impacto mediático sino también por su aplaudido desempeño en la pista. No obstante, su coreografía junto a mundialistas de Italia 90 le terminó pasando factura.

Actualmente, se enfrenta a Katherine Campbell, otra de las de más alto rendimiento, en la zona de nominación. El público tendrá la última palabra y decidirá quién continúa en Mira quién baila.