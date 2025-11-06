Ítalo Marenco tendrá inesperado reencuentro con el elenco de ‘Giros’ en TV nacional, a tres meses de su renuncia

Ítalo Marenco tuvo su último día en Giros el 14 de agosto, cuando entre lágrimas se despidió de Repretel, televisora en la que trabajó por nueve años. Ahora, tres meses después de su renuncia, tendrá un inesperado reencuentro en televisión nacional con los miembros de la revista matutina.

A finales de este mes, Marenco, quien ahora es ficha de Teletica como participante de Mira quién baila, volverá a compartir una transmisión televisiva con dos excompañeros y se topará con una nueva figura de Giros.

Esto sucederá, porque más allá de sus lugares de trabajo, se pondrán una camiseta común: la de la Teletón 2025, que se llevará a cabo del 28 al 29 de noviembre. En el evento benéfico participarán junto a Ítalo los presentadores Maricrís Rodríguez, Rafa Pérez y Alejandro Coto.

Así fue la despedida de Ítalo Marenco

Rodríguez y Pérez fueron compañeros del carismático conductor, mientras que Coto llegó tras la salida de Marenco al programa matutino de Repretel. Además de ellos, la televisora de la Uruca también se verá representada por Ginnés Rodríguez, de Las historias.

Por parte de Teletica, además de Ítalo Marenco, estarán el locutor Carlos Álvarez; la periodista deportiva Gabriela Jiménez, las conductoras Keyla Sánchez y Melania Villalta, de El Chinamo; y la actriz de la serie Los enredos de Juan Vainas, Sofía Chaverri.

Otras personalidades ticas reconocidas que estarán presentes son: la periodista Natalia García, el humorista Choche Romano, el locutor Andrés Zamora, el actor chileno Leo Perucci y el animador Tigre Tony.

La meta de este año es recaudar ¢600 millones, los cuales se destinarán a la mejora del Hospital de Día y la Unidad de Rehabilitación Funcional del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, para adultos mayores.