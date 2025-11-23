Juez de ‘Mira quién baila’ adelanta una sorpresa para la semifinal de este domingo

Isaac Rovira, juez del programa Mira quién baila (MQB), adelantó el ritmo que llevará a la pista de Teletica este domingo 23 de noviembre. El español dejará por unos minutos su puesto en el jurado para mostrar su talento en la semifinal.

De acuerdo con Rovira, interpretará un pasodoble. “No se lo pierdan y espero que les guste mucho”, expresó en un video donde invitó al público a disfrutar la transmisión del programa.

El juez bailará junto a la coreógrafa de Neto Rangel, Jazhel Acevedo. “Hemos preparado un show muy interesante, lleno de energía y velocidad”, manifestó.

A inicios de la semana, Rovira confesó que sentía algo de nervios por presentarse en MQB, pero también agradeció a la producción por la confianza depositada en su trabajo.“Estamos con muchas ganas, muy motivados y muy contentos de poder enseñar nuestro baile a toda Costa Rica”, comentó.

En la semifinal del programa lo acompañará su esposa, quien viajó el jueves para apoyarlo y aprovechar unas vacaciones en pareja, mientras que su hija Nina se quedó con los abuelos, según reveló el juez.