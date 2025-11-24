Viva

‘Mira quién baila’ ya definió a sus finalistas

El penúltimo programa estuvo marcado por los sentimientos encontrados que dejó la despedida de uno de los participantes

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
23/11/2025. Mira quien baila. Gala 11. Estudio Marco Picado, Sábana. Fotografía: Lilly Arce
Neto Rangel fue uno de los nominados durante la semifinal de 'Mira quién baila'. Disputó el último pase a la final contra Mariana Uriarte. (Lilly Arce/Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MQBMira quién bailaTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.