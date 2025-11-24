‘Mira quién baila’ ya definió a sus finalistas

Neto Rangel fue uno de los nominados durante la semifinal de 'Mira quién baila'. Disputó el último pase a la final contra Mariana Uriarte.

La semifinal de Mira quién baila (MQB), programa de Teletica, estuvo cargada de emociones y presentaciones memorables; sin embargo, la jornada también trajo un momento agridulce: Neto Rangel fue eliminado de la competencia.

Neto perdió el duelo de votación frente a Mariana Uriarte, con quien compartía la zona de riesgo desde la gala anterior. Ambos ofrecieron coreografías llenas de energía y emoción, pero el apoyo del público determinó el resultado.

Como parte del formato, Neto donará $3.000 a la causa social que representó durante su participación en el concurso. En tanto, Uriarte continúa en el formato con el objetivo de alcanzar el gran premio de $15.000, que también será destinado a una organización benéfica.

Con esta eliminación, MQB suma seis participantes que han dejado la pista. Los anteriores eliminados fueron Randall “Chiqui” Brenes, Thais Alfaro, Ivonne Cerdas, Katherine Campbell y Daniel Montoya.

De esta manera, los finalistas que buscarán conquistar el título de la temporada son Mariana Uriarte, Ítalo Marenco, Ericka Morera y Jeff-On.