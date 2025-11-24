‘Mira quién baila’: Neto Rangel protagonizó la imagen más triste del programa: aquí se la mostramos

Este 23 de noviembre fue la última oportunidad que tuvo Neto Rangel de estar en la pista de 'Mira quién baila'.

La salida de Neto Rangel de Mira quién baila, a las puertas de la gran final, dejó sentimientos encontrados en el brasileño; así lo dijo el bailarín en entrevista con el programa Mira quién habla.

“Por un lado, feliz por todo lo que he vivido”, aseveró, pero también manifestó que está triste porque “ni que fuera de palo”. Para el también DJ, salir de la competencia tan cerca de la final le provoca un sinsabor; no obstante, haber ganado el premio ‘Wow’ a la mejor pareja de la jornada, es un consuelo.

En su adiós, Neto y su pareja, la coreógrafa Jahzeel Acevedo, dejaron una de las imágenes más tristes de todo el programa. Ellos fueron sorprendidos por las cámaras de Mira quién habla durante un momento de íntima despedida.

Ambos, abrazados, llorando y mostrándose apoyo y agradecimiento, llegaron al corazón del público que tuvo la oportunidad de verlos en vivo.

Neto Rangel y Jahzeel Acevedo fueron sorprendidos por las cámaras durante un íntimo momento de despedida de 'Mira quién baila'. (Captura de video)

Antes de ser captados en ese momento, Neto afirmó: “Uno tiene que tener humildad para aceptar las cosas y decir ‘no me tocó llegar a la final’, aunque nos hubiera encantado estar ahí”.

Al cierre de su participación, Neto recibió una importante invitación por parte del programa: Teletica desea que el famoso asista el próximo domingo a la gran final y que sea parte de una actividad posterior para compartir entre compañeros.

Los finalistas de la segunda temporada de Mira quién baila son: Ítalo Marenco, Mariana Uriarte, Jeff-On y Ericka Morera. Este domingo 30 de noviembre se realizará la gran final y el ganador será elegido por votación del público en la página votos.teletica.com y al WhatsApp 6070-0777.