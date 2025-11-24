‘Mira quién baila’: El Porcionzón se quedó con las ganas de bailar con Ericka Morera, vea aquí el momento

La noche de la semifinal de Mira quién baila dejó grandes sorpresas para el público, entre ellas, la presencia de uno de los comediantes más conocidos de nuestro país: Carlos Ramos, el Porcionzón; quien se robó las carcajadas y los aplausos del público en el estudio de Teletica.
Este domingo 23 de noviembre, día en que se anunciaron a Ítalo Marenco, Mariana Uriarte, Jeff-On y Ericka Morera como los finalistas del programa, Ramos se robó el show con su presentación. El humorista fue el invitado especial de Morera y su coreógrafo Javier Acuña previo a que bailaran swing criollo.
Apenas sonaron los primeros acordes de Cumbia campirana, esa famosa canción que ya los ticos tienen ligada a la inconfundible sonrisa del Porcionzón, Ramos arribó a escena con su característico estilo. Dio unos pasitos de baile, se dirigió a Ericka y le dijo: “¿Bailamos, menecaza?”, lo que provocó las risas del público.
El comediante llevó a la bailarina al escenario. Sin embargo, prefirió dejar el show en manos de un profesional: Javier. “Mejor se la dejo a este menecazo”, dijo entre risas. Ericka y Javier le pusieron sabor al penúltimo programa de la temporada con un baile lleno de Pura Vida y alegría.
Este domingo 30 de noviembre se realizará la gran final de Mira quién baila 2025. El ganador será elegido por votación del público por medio de la página votos.teletica.com y al WhatsApp 6070-0777.