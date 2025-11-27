Daniel Montoya no fue el único que perdió peso en ‘Mira quién baila’; otro concursante revela que bajó 11 kilos

Otro concursante de 'Mira quién baila' compartió el cambio físico que tuvo tras su paso por el programa de Teletica.

Cuando Daniel Montoya fue eliminado de Mira quién baila (MQB), de Teletica, contó que el programa no solo le dejó gratas experiencias, sino también una mejora significativa en su salud, pues perdió 14 kilos durante los ensayos. Ahora, otro concursante también reveló haber bajado de peso gracias a su participación en el formato de Teletica.

Se trata de Neto Rangel, quien fue eliminado en la gala anterior. El DJ compartió que su paso por el programa lo dejó con 11 kilos menos.

“Después de casi tres meses, hoy volvimos al gimnasio. Entre el montón de cosas lindas que me dejó Mira quién baila, de recuerdo, de baile, de amistades... También me dejó 11 kilos menos”, comentó el artista brasileño.

Rangel añadió que, gracias a esa pérdida de peso, logró tonificar su cuerpo y marcar su abdomen.

“También me dejó unos cuadritos”, dijo entre risas.

El DJ cerró su mensaje feliz y agradecido, deseándoles a sus seguidores que estén muy bien y con un alegre “¡Pura vida!”.

Mientras tanto, los finalistas de MQB se preparan para la gran final, programada para este domingo 30 de noviembre a las 7 p. m..

Los participantes que lo darán todo por alcanzar el anhelado premio de $15.000 son Mariana Uriarte, Ítalo Marenco, Ericka Morera y Jeff-On.