Viva

Participante de ‘Mira quién baila’ enfrenta complicado reto previo a la gala final

La pareja de bailarines anunció su separación temporal con un emotivo video que repasó sus mejores momentos en el programa

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
23/11/2025. Mira quien baila. Gala 11. Estudio Marco Picado, Sábana. Fotografía: Lilly Arce
Mariana Uriarte y Michael Rubí pasaron a la final tras la última nominación de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaMariana Uriarte
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.