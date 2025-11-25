Majo Ulate reveló a quién apoya en ‘Mira quién baila’ y sorprendió a sus seguidores

Majo Ulate confirmó a 'La Nación' que el formato de Teletica en el que participaría es en 'Cantando por un sueño'.

La maquillista y creadora de contenido Majo Ulate sigue de cerca los formatos de Teletica y, en esta ocasión, expresó su favoritismo por una pareja del programa Mira quién baila.

Durante esta temporada, el nombre de Ulate circula en redes sociales, ya que una de las participantes es Éricka Morera, exesposa de su novio Mauricio Hoffmann. Por ese motivo, sus seguidores le preguntan con frecuencia por el avance del concurso.

Esta vez la consulta se centró en un punto: “¿Apoya a alguna pareja de Mira quién baila?”. La maquillista no mencionó a un famoso en competencia, pero sí se inclinó por una de las bailarinas. “Soy fan por siempre de Lucía Jiménez”, escribió.

La creadora acompañó su mensaje con una imagen de la bailarina, quien suma múltiples títulos mundiales en salsa. Jiménez compite esta temporada con Italo Marenco, quien figura entre los favoritos del público.

El formato de baile tendrá su final este domingo 30 de noviembre. Los finalistas son Marenco, Ericka Morera, Mariana Uriarte y Jeff On.