‘Mira quién baila’ tiene todo listo para su última gala: repase aquí el último show y los bailes de los finalistas

Este domingo 30 de noviembre se realizará la gran final del concurso de baile de Teletica. Ítalo Marenco, Mariana Uriarte, Jeff-On y Ericka Morera bailarán en busca de ganar

Por Jessica Rojas Ch. y Fátima Jiménez
23/11/2025. Mira quien baila. Gala 11. Estudio Marco Picado, Sábana. Fotografía: Lilly Arce
Jeff-On, Mari Uriarte, Ericka Morera e Ítalo Marenco son los finalistas de la segunda temporada de 'Mira quién baila' de Teletica. (Lilly Arce)







