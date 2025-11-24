‘Mira quién baila’ tiene todo listo para su última gala: repase aquí el último show y los bailes de los finalistas

Jeff-On, Mari Uriarte, Ericka Morera e Ítalo Marenco son los finalistas de la segunda temporada de 'Mira quién baila' de Teletica.

La recta final de Mira quién baila ya inició. El concurso de baile de Teletica tendrá su última gala este domingo 30 de noviembre con Ítalo Marenco, Mariana Uriarte, Ericka Morera y Jeff-On luchando por coronarse como el campeón o campeona de la segunda temporada del show de Canal 7.

La semifinal, que se realizó este domingo 23 de noviembre, estuvo cargada de emociones y presentaciones memorables; sin embargo, la jornada también trajo un momento agridulce: Neto Rangel fue eliminado de la competencia.

Neto perdió el duelo de votación frente a Mariana Uriarte, con quien compartía la zona de riesgo desde la gala anterior. Ambos ofrecieron coreografías llenas de energía y emoción, pero el apoyo del público determinó el resultado.

Como parte del formato, Neto donará $3.000 a la causa social que representó durante su participación en el concurso.

Antes de anunciar su eliminación, Neto Rangel y su compañera Jahzeel Acevedo fueron premiados como la mejor pareja de la velada de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)

Con esta eliminación, Mira quién baila suma seis participantes que han dejado la pista. Los anteriores eliminados fueron Randall Chiqui Brenes, Thais Alfaro, Ivonne Cerdas, Katherine Campbell y Daniel Montoya.

Marenco, Uriarte, Morera y Jeff-On lucharán con todo su talento y alegría en la gran final para llevarse el premio de $15.000, que será destinado a una organización benéfica.

Para ir calentando motores, les dejamos las fotografías más llamativas de la última gala del programa.

La visita de Carlos Ramos, el Porcionzón, causó alegría y sorpresa en el público de 'Mira quién baila'. Él fue el invitado especial de Ericka Morera y Javier Acuña en su show. (Lilly Arce)

Las dos coreografías de Neto Rangel fueron alabadas por el jurado de 'Mira quién baila', pero eso no le alcanzó para llegar a la final. (Lilly Arce)

Con paso firme y seguro, así llegó Jeff-On junto a su pareja Alhana Morales a la gran final de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)

Ítalo Marenco no se guardó nada para enfrentar la semifinal de 'Mira quién baila'. El presentador realizó una acrobacia que dejó a muchos impactados en el estudio de Teletica. (Lilly Arce)

El juez español Isaac Rovira mostró todo su talento al bailar una coreografía de paso doble, acompañado por Jahzeel Acevedo en la semifinal de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)

El swing criollo de Ericka Morera y Javier Acuña provocó risas y aplausos entre el público, el cual los acompañó en la semifinal de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)