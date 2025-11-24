‘Mira quién baila’ tiene todo listo para su última gala: repase aquí el último show y los bailes de los finalistas

La recta final de Mira quién baila ya inició. El concurso de baile de Teletica tendrá su última gala este domingo 30 de noviembre con Ítalo Marenco, Mariana Uriarte, Ericka Morera y Jeff-On luchando por coronarse como el campeón o campeona de la segunda temporada del show de Canal 7.
La semifinal, que se realizó este domingo 23 de noviembre, estuvo cargada de emociones y presentaciones memorables; sin embargo, la jornada también trajo un momento agridulce: Neto Rangel fue eliminado de la competencia.
Neto perdió el duelo de votación frente a Mariana Uriarte, con quien compartía la zona de riesgo desde la gala anterior. Ambos ofrecieron coreografías llenas de energía y emoción, pero el apoyo del público determinó el resultado.
Como parte del formato, Neto donará $3.000 a la causa social que representó durante su participación en el concurso.
Con esta eliminación, Mira quién baila suma seis participantes que han dejado la pista. Los anteriores eliminados fueron Randall Chiqui Brenes, Thais Alfaro, Ivonne Cerdas, Katherine Campbell y Daniel Montoya.
Marenco, Uriarte, Morera y Jeff-On lucharán con todo su talento y alegría en la gran final para llevarse el premio de $15.000, que será destinado a una organización benéfica.
Para ir calentando motores, les dejamos las fotografías más llamativas de la última gala del programa.