Neto Rangel regresó a Teletica tras su eliminación de ‘Mira quién baila’: ¿cuál fue la razón?

Neto Rangel estuvo en otro programa de Teletica este lunes, luego de su eliminación de 'Mira quién baila'.

El exparticipante de Mira quién baila (MQB), Neto Rangel, regresó este lunes a Teletica tras haber sido eliminado de la competencia de baile el domingo 23 de noviembre. Pero, ¿cuál fue la razón de su regreso?

De acuerdo con Rangel, volvió a los estudios del canal para participar en una entrevista en el programa De boca en boca y además para grabar material pendiente de MQB.

“Un día después de la eliminación, pero aquí seguimos, haciendo cositas (...). Hoy está haciendo un día hermoso e increíble, ya se siente el verano”, comentó Rangel con una amplia sonrisa.

El DJ añadió que pronto se tomará un tiempo para responder los mensajes que sus seguidores le han dejado en Instagram, además de agradecer el cariño y apoyo que recibió durante las semanas de competencia.

Rangel fue eliminado el domingo tras perder el duelo de votación frente a Mariana Uriarte, con quien compartía la zona de riesgo desde la gala anterior. Ambos presentaron coreografías cargadas de energía y emoción, pero el apoyo del público determinó el resultado final.

Con su salida, Mira quién baila ya suma seis participantes eliminados. Los anteriores fueron Randall “Chiqui” Brenes, Thais Alfaro, Ivonne Cerdas, Katherine Campbell y Daniel Montoya.

De esta manera, los finalistas que competirán por el título de la temporada son Mariana Uriarte, Ítalo Marenco, Ericka Morera y Jeff-On.

La gran final del programa de Teletica será el próximo domingo 30 de noviembre a las 7 p. m.