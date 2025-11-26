Ítalo Marenco recibió ‘tarjeta roja’ de su esposa por este gesto con Lucía Jiménez, de ‘Mira quién baila’

El presentador de televisión y finalista de Mira quién baila﻿ de Teletica, Ítalo Marenco, recibió una “tarjeta roja” por parte de su esposa, Cindy Villalta, tras su última presentación con la bailarina Lucía Jiménez.

Todo se originó en la gala del domingo 23 de noviembre, cuando Marenco y Jiménez deslumbraron con una coreografía cargada de sensualidad al ritmo de bachata.

El clip de esa secuencia fue compartido por TDMás en sus redes sociales, acompañado de la frase: “¿Era penal?”. La publicación se viralizó rápidamente, acumulando numerosos comentarios, entre ellos el de la esposa de Ítalo.

“Señores, aquí desde el VAR, efectivamente es penal y roja directa”, escribió Villalta con varios emoticones de risa, dando a entender que se tomó la situación con humor.

Por su parte, Marenco respondió: “Señores, no voy a hablar del tema, ya son dos días seguidos en el sillón”. El comentario, también acompañado de emoticones, dejó entrever la complicidad y el buen humor con que ambos manejaron el episodio.

A las bromas de la pareja se sumaron decenas de internautas, quienes aprovecharon para comentar la polémica coreografía. “Penal y roja porque hay mala intención”, escribió uno de ellos. “Ahí hubo mano”, “Ni VAR se ocupa”, fueron otras de las reacciones más comentadas.

Pese a la controversia, el profesionalismo y el sentido del humor prevalecieron, dejando claro que el hecho no pasó de ser un momento anecdótico en la competencia.