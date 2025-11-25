Repretel suplirá ausencia de Ítalo Marenco en el Festival de la Luz con esta fuerte apuesta

El Padre Mix y Ginnés Rodríguez repetirán en la tarima de Repretel del Festival de la Luz.

Repretel ya tiene todo listo para el Festival de la Luz. Este 2025, la ausencia de Ítalo Marenco, quien fuera una de las figuras más destacadas en su transmisión, fue sin dudas un reto que solventar para Canal 6.

Sin embargo, la televisora decidió apostar fuerte para suplir a Marenco (ahora ficha de Teletica) en el evento navideño que se llevará a cabo este 13 de diciembre. Así lo anunció la empresa recientemente a través de un comunicado.

Para esta edición, Repretel decidió poner a todas sus estrellas en el desfile. De este modo, la tarima principal será encabezada, un año más, por la conductora de Las historias, Ginnés Rodríguez, y el locutor Andrés Zamora, conocido como Padre Mix.

Pero el equipo no queda ahí, pues otros presentadores y periodistas participarán de la cobertura en distintos puntos. El elenco lo completan:

Melissa Durán, Gustavo Díaz y Génesis Castillo, de Noticias Repretel

De Giros, los conductores Charlyn López, Rafa Pérez, Diego Vargas y Alejandro Coto, y la periodista Melissa Umaña

El humorista y presentador de La dulce vida, Gustavo Gamboa

La televisora de La Uruca prescindió del experto en bandas Miguel Peña y el comentarista de carrozas Mauricio Chacón, que participaron el año pasado. El equipo para este 2025 será mayor: 11 figuras, en comparación a las 8 del 2024.

El Festival de la Luz hará un recorrido alrededor del parque de La Sabana, el 13 de diciembre, a partir de las 2 p. m. Iniciará con un pasacalles y a las 6 p. m. comenzará el esperado desfile de carrozas y bandas.

Repretel iniciará su transmisión desde las 5 p. m., la cual se podrá ver en vivo a través de Canal 6 y el sitio web repretel.com.