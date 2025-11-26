Ignacio Santos ofreció un trabajo a Ítalo Marenco, pero él lo rechazó por este motivo

Ítalo Marenco e Ignacio Santos protagonizaron un emotivo encuentro en los camerinos de 'Mira quién baila'.

El director de Telenoticias, Ignacio Santos, reveló que ofreció un trabajo a Ítalo Marenco en el tradicional programa decembrino de El Chinamo, pero este lo rechazó por una importante razón.

De acuerdo con Santos, Marenco declinó la oportunidad por “un compromiso familiar”. La revelación surgió durante un encuentro entre ambos en los camerinos del programa de Teletica Mira quién baila.

No obstante, Marenco sí participará en El Chinamo, al menos por una noche, dentro del segmento Misión Chinamo, lo que promete un momento especial y cargado de su característico humor.

En el mismo encuentro, las figuras de televisión protagonizaron además un emotivo intercambio, en el que compartieron un mensaje lleno de cariño, memoria y gratitud.

“Qué gusto conocerlo (...). Vieras que mi papá siempre lo admiró mucho”, expresó Marenco a Santos. A lo que el periodista respondió: “A su padre siempre lo admiré y lo aprecié mucho. Era una excelente persona, trabajamos juntos en El Chinamo”, palabras que dieron aún más emotividad al encuentro, al honrar la memoria de don Álvaro Marenco.

El momento, colmado de gestos sinceros y miradas de respeto, fue grabado y posteriormente difundido por el programa De boca en boca, permitiendo que el público fuera testigo de la escena.

Santos recordó que a don Álvaro lo tuvo en su programa de radio. “Don Álvaro, además, era un hombre con un talento impresionante, además un formidable ser humano”, agregó Santos.

Finalmente, Ignacio comentó que era la primera vez que conocía personalmente a Ítalo, aunque confesó que suele verlo en televisión y seguir su trabajo con atención.