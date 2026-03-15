Sucesos

Golpes, denuncias y silencio: juicio por femicidio de Nadia Peraza revela decenas de alertas que pasaron desapercibidas

Los restos de la joven aparecieron tres meses después de su desaparición. Estaban dentro de una nevera en el patio de la casa donde vivía su expareja, un hombre sospechoso de agredirla por años

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Por Natalia Vargas
Nadia Peraza
Nadia Peraza, de 21 años, fue asesinada y desmembrada. El único sospechoso del crimen es su pareja sentimental, Jeremy Buzano, con quien procreó una niña que hoy tiene 4 años. La abuelita asegura que la chiquita ya no se acuerda de su mamá.







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Femicidio de Nadia PerazaNadia PerazaJeremy Buzano Paisano
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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