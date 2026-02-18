Crímenes

Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza se hizo pasar por ella múltiples veces, acusa Fiscalía

Este miércoles comentó el juicio contra Jeremy Buzano Paisano, acusado de asesinar y desmembrar a su pareja

Por Natalia Vargas
Jeremy Buzano Paisano, de 27 años, reconoció ser adicto a tres tipos de drogas, negó ser responsable de la muerte de Nadia Peraza y se negó a declarar durante el arranque del juicio en su contra. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

