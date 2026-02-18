Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza se hizo pasar por ella múltiples veces, acusa Fiscalía

Jeremy Buzano Paisano, de 27 años, reconoció ser adicto a tres tipos de drogas, negó ser responsable de la muerte de Nadia Peraza y se negó a declarar durante el arranque del juicio en su contra.

Jeremy Buzano Paisano, un sujeto adicto a las drogas, de 27 años, habría suplantado a su pareja en múltiples ocasiones, posiblemente cuando la muchacha, Nadia Peraza Espinoza, ya había sido asesinada y desmembrada en Heredia, a inicios del 2024.

Al hombre, quien sostiene que no tuvo nada que ver con el crimen de la joven madre, de 21 años, se le acusa por 21 delitos, uno de ellos por femicidio, otro por sustracción patrimonial, 11 por estafa informática y ocho por suplantación de identidad, durante el juicio que comenzó este miércoles en la sala cuatro de los Tribunales de Justicia de Heredia.

El cadáver de Nadia fue localizado el 17 de mayo del 2024. La joven fue desmembrada y sus restos estaban desperdigados entre una refrigeradora en el patio de una vivienda en San Pablo y un lote baldío en las cercanías. El representante del Ministerio Público, Oscar Serrano Pujol, precisó que Buzano habría almacenado partes de la mujer en frascos, bolsas y trozos de tela.

En la lectura de la acusación, el fiscal explicó que, más allá del delito de femicidio, Buzano habría suplantado la identidad de Nadia para desviar las labores de búsqueda de la joven, cuyo rastro se perdió desde el 21 de febrero del 2024, cuando dejó de llegar a casa de su madre.

Entre el 24 de febrero y el ocho de marzo de ese año, precisó Serrano, el sospechoso habría recurrido a redes sociales para comunicarse con un hermano de Nadia, de apellidos Reyes Espinoza, donde le pedía que “le hiciera un Sinpe a Buzano”.

Ese primer día, leyó el fiscal, Buzano se habría comunicado con el hermano de la joven y le habría ordenado que hiciera un retiro de ¢20.000. Posteriormente se volvió a comunicar con ese mismo hombre para decirle: “Me hace un retiro de 12, por favor”. Se presume que le hacía creer que quien le escribía era Nadia.

Por medio de la red social Instagram, Buzano también se habría contactado con una mujer de apellido García, allegada de Nadia. “Naty, todo está bien, no te preocupes”, le escribió. A este mismo usuario lo volvió a contactar en fechas posteriores: “Ay Naty, todo está bien, apenas pueda voy al OIJ a quitar eso (la alerta de desaparición)”, le escribió, en apariencia, el sujeto.

Por la plataforma Messenger, afirmó el fiscal, el sujeto le habría escrito a esta misma mujer: “En Alajuela amor, todo está bien, después te explico”.

El 8 de marzo del 2024, Buzano habría suplantado la identidad de la joven una última vez. En esta ocasión, leyó Serrano, utilizó Messenger para comunicarse con esta misma mujer: “Mor, qué va a hacer mañana, quiero ir a ver Nung di (sic) Panda 4. Vamos a City Mall”, le dijo.

Durante la primera audiencia del debate, el abogado Francisco Herrera, defensor de Buzano, insistió en su inocencia. El hombre, por su parte, negó los cargos y se negó a rendir declaración.

Nadia Peraza fue asesinada y desmembrada cuando tenía 21 años. Le sobrevive su hija, hoy de cuatro años.

Este miércoles comentó el juicio contra Jeremy Buzamo Paisano, acusado de asesinar y desmembrar a su pareja, Nadia Peraza Espinoza, de 21 años.