Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza colocó restos de la víctima en frascos y bolsas en San Pablo de Heredia, dice acusación

La Fiscalía Adjunta de Género detalló la forma en la que Jeremy Mauricio Buzano Paisano habría cometido el femicidio de Nadia Jeannette Peraza Espinoza. Estos son los hallazgos.

Por Christian Montero
Nadia Peraza, joven madre desaparecida.
Nadia Peraza, joven madre desaparecida.







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

