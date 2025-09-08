Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza colocó restos de la víctima en frascos y bolsas en San Pablo de Heredia, dice acusación

La Fiscalía Adjunta de Género puntualizó en la acusación contra Jeremy Mauricio Buzano Paisano la forma en que habría cometido el femicidio de Nadia Jeannette Peraza Espinoza, quien fue asesinada y descuartizada entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024, en San Rafael de Heredia.

El crimen ocurrió en la planta baja de un apartamento ubicado en Bajo Los Molinos, donde la pareja convivió después de que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) les quitó a su hija de tres años, debido a episodios de violencia intrafamiliar y descuido de la menor.

Según la acusación de la que este medio tiene copia, se lograron documentar seis años de agresiones durante el vínculo que el acusado tuvo con la ofendida, en donde la habría sometido a una relación de poder y control.

“Ejerciendo sobre ella reiterados eventos de violencia psicológica y física, que con el tiempo incrementaron y fueron normalizados por la víctima, manteniendo a la ofendida inmersa en un ciclo de violencia doméstica”, dice el documento.

Testigos describieron a Buzano Paisano como una persona agresiva, con consumo frecuente de droga, sin empleo y sin contención familiar, que generaba una relación de poder, celos y persecución hacia la ofendida, con episodios de agresión física. Según narraron, en ocasiones la esperaba y controlaba en las horas de salida de su trabajo y las salidas con sus amistades.

La Fiscalía detalla que el acusado mató a la joven y luego intentó ocultar el delito: “Mediante la utilización de un objeto idóneo procedió a desmembrar el cuerpo sin vida de Nadia Jeannette Peraza Espinoza, colocando trozos del cuerpo en diferentes frascos, bolsas y prendas de tela, parte de los cuales ocultó en el interior del refrigerador”.

Buzano, según el Ministerio Público, se apoderó ilícitamente de bienes que eran de la ofendida, le sustrajo un teléfono celular y una tarjeta bancaria de una entidad financiera privada.

La pieza acusatoria detalla que el sospechoso acudió a un cajero automático para retirar ¢40.000 de la cuenta de la víctima e hizo varias compras en diferentes comercios, “despojando a la ofendida de un monto total de ¢81.000 aproximadamente de su cuenta bancaria, obteniendo de esta forma un beneficio patrimonial ilegítimo”.

También le atribuye a Buzano que, durante casi dos meses, mediante las redes sociales, suplantó la identidad de Nadia, ya que por medio de mensajes de texto se comunicó con familiares de la occisa simulando ser ella.

Entre los mensajes analizados por la Fiscalía figuran uno enviado a un tío y a la mejor amiga de Nadia con fecha del 24 de febrero de 2024. “Le remitió un mensaje al señor Edward, tío de la víctima, indicándole ‘que se encontraba bien’”.

El 28 de febrero “le indicó, mediante mensaje de texto a Vannia amiga y ex compañera de trabajo de la víctima, que estaba bien, que había conseguido un mejor trabajo”, detalla el documento.

Precisamente fue ese tío de Nadia quien denunció la desaparición de la joven madre el 1.° de marzo tras un mes sin tener noticias de ella. Sin embargo, pasaron 77 días hasta que sus restos fueron encontrados el 16 de mayo 2024 en el refrigerador que Buzano habría dejado en el jardín de una casa que alquilaba en San Pablo de Heredia.

Francisco Herrera, defensor del sospechoso del femicidio de Nadia Peraza, asegura que la acusación que presentó la fiscalía de Género es débil. (Albert Marín.)

Una acusación débil, afirma la defensa del imputado

A finales del mes pasado, el Ministerio Público le confirmó a La Nación que había finalizado la acusación en la que le atribuye a Buzano Paisano los delitos de femicidio, sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad". Ahora solo están pendientes de la fecha de inicio del debate.

Por su parte, Francisco Herrera, defensor del sospechoso, demeritó la contundencia de la acusación.

“Al ser un caso tan sumamente delicado, grave y muy doloroso, considera esta representación que la acusación en sí, es muy débil, está demasiado débil para un tipo de casos como esos y considera esta representación que en audiencia preliminar va a ser difícil que pase ese filtro”, explicó el litigante.

LEA MÁS: Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza ‘no está bien de la cabeza’, asegura su abogado defensor

Joseph Rivera, abogado penalista, representa a la familia de Nadia Peraza, quien fue asesinada entre enero y marzo del 2024. (Foto cortesía/Foto: cortesía)

Joseph Rivera, representante de la familia de Nadia, confirmó a La Nación que ya presentó la querella y acción civil resarcitoria en la que reclama al acusado ¢200 millones.

Rivera dice estar preocupado de que se prolongue el señalamiento para el debate, pues la prisión preventiva de Buzano vence en noviembre, fecha para la que habrá cumplido año y medio bajo esa medida cautelar.

“Ocupamos pasar este expediente al juzgado penal para ver si señalan la audiencia preliminar en enero o febrero del otro año y una vez que pasemos ese filtro determinar si la causa se va a juicio, el problema es que me cuentan en el tribunal que la agenda va por el 2027 ”, expresó el abogado.

Los familiares de Nadia la recuerdan como una joven alegre y una mamá entregada a su bebita (que acaba de cumplir cuatro años), a la que prodigaba cariño y regalos.

Nadia Peraza junto a su pareja, sospechoso de asesinarla y desmembrarla.

Nadia y Jeremy se conocieron en el 2020, cuando un tío de ella trabajaba con el padrastro de Buzano. Ese mismo año, la joven quedó embarazada y se fue a vivir con el sospechoso a una vivienda en las cercanías del cementerio de Heredia. La relación, con altibajos, continuó hasta inicios del 2023, cuando ella decidió dejarlo e independizarse con su bebé. Sin embargo, tiempo después retomaron la convivencia.

En el 2022 ella ya lo había denunciado por agresión física.