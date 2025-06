Amplían prisión preventiva por el macabro caso de Nadia Peraza: la joven hallada en un refrigerador en Heredia

El rastro de la joven Nadia Peraza, de 21 años, se perdió el 20 de febrero de 2024 en San Rafael de Heredia. Su desaparición fue reportada diez días después y las autoridades judiciales descubrieron sus restos un mes y medio más tarde, el 17 de mayo, dentro de una refrigeradora en el patio frontal de una vivienda en San Pablo de Heredia, y en un cafetal.

El principal sospechoso es su pareja, un hombre de apellidos Buzano Paisano, quien fue detenido el 16 de mayo del año pasado, incluso antes de que los agentes hallaran el cuerpo de la joven. En ese momento, se le dictó un año de prisión preventiva mientras avanzaban las pesquisas.

Esta semana, el Juzgado Penal de Heredia ordenó seis meses más de prisión preventiva contra el hombre por el delito de femicidio en perjuicio de Peraza.

Según el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, Buzano manipuló a los familiares de la víctima enviando mensajes desde el celular de la joven, para hacerles creer que ella estaba bien y que se encontraba en otro lugar.

Nadia era madre de una niña que, en ese entonces, tenía dos años y estaba en custodia de sus abuelos, los padres de la ahora fallecida. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) reportó que había intervenido anteriormente por problemas de violencia doméstica.

“Ella aún no entiende. Nosotros tratamos de que ella no vea fotos, porque, si no, empieza a extrañarla (a su madre). A nosotros ya nos habló el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) porque ellos nos van a empezar a dar asesorías psicológicas para poder nosotros tratar esa parte con ella”, dijo Juan Cortés, el abuelo de la menor a La Nación en mayo de 2024.

“A un adulto usted le dice y ya está, pero a un niño ¿cómo le explica uno?”, se cuestionó don Juan.

‘No se acuerda de lo que hizo’

Cuando el Juzgado de Penal de Heredia le impuso un año de prisión preventiva al principal sospechoso en mayo de 2024, su abogado, Francisco Herrera —conocido por defender al asesino de cinco estudiantes en Liberia en 2017, al homicida de Allison Bonilla y al de Luany Salazar— solicitó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares una valoración del estado mental de su cliente.

“Él está perdido en el tiempo y no se acuerda de lo que hizo”, describió el defensor en ese momento.

“Alguien puede pensar que estamos burlando la ley. Lo que queremos es que se haga justicia desde un punto de vista de salud y de todo lo que los derechos le dan a uno”, añadió.

Las autoridades judiciales mantienen a Buzano como el principal sospechoso en la causa. El hombre continuará en prisión preventiva mientras avanza la causa.