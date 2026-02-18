Jeremy Buzano Paisano, acusado de asesinar a Nadia Peraza, admite adicciones y se declara no responsable del crimen

En el juicio por el femicidio de Nadia Peraza, hubo personas con camisetas que reclamaban justicia.

Jeremy Buzano Paisano, el acusado de asesinar a la joven Nadia Peraza en Heredia en febrero del 2024, declaró este martes ser adicto a la cocaína, la marihuana y al licor durante la primera audiencia del juicio, efectuada en los Tribunales de Heredia.

Jeremy Mauricio Buzano en el juicio. Foto: (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El sospechoso agregó, durante el reconocimiento, que no es responsable de los hechos que se le imputan e indicó que no comprendía por qué estaba en el juicio.

Buzano, de 27 años, dijo que trabajaba en construcción y que ganaba ¢800.000 al mes. Agregó que no terminó sus estudios porque tuvo problemas cuando estaba en custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Peraza, de 21 años, fue reportada como desaparecida en febrero de 2024. Parte de sus restos desmembrados fueron hallados en un refrigerador en mayo del mismo año en San Pablo de Heredia.

El acusado afronta una acusación por 21 delitos, incluyendo femicidio, nueve estafas informáticas y once suplantaciones de identidad.