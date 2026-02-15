Juicio por femicidio de Nadia Peraza iniciará este miércoles

Nadia Peraza fue asesinada en mayo de 2024 presuntamente por su expareja, Jeremy Buzano Paisano.

El Tribunal Penal de Heredia reprogramó el inicio del debate oral y público contra Jeremy Mauricio Buzano Paisano, sospechoso del femicidio de Nadia Peraza Espinoza.

La audiencia, originalmente prevista para este lunes 16 de febrero, fue trasladada para el miércoles 18 del mismo mes, debido al fallecimiento de un familiar de uno de los miembros del tribunal.

El juicio está señalado para finalizar el 17 de abril de este año, con audiencias que iniciarán de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

Peraza, de 21 años, fue reportada como desaparecida en febrero de 2024, y parte de sus restos desmembrados fueron hallados en un refrigerador en mayo del mismo año en San Pablo de Heredia.

Buzano Paisano, de 25 años, enfrenta una acusación por 21 delitos, incluyendo femicidio, nueve estafas informáticas y once de suplantación de identidad.

Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia y encargado de presentar la acción civil resarcitoria, adelantó que solicitará 196 años de prisión, aunque la pena máxima en Costa Rica es de 50 años.

La Fiscalía acusa que Buzano habría fragmentado el cuerpo de su expareja, con quien tuvo una hija, y usó la tarjeta y el celular de la víctima para simular que seguía con vida. El caso también incluye un historial de presuntas agresiones.

El Tribunal también admitió para discusión la acción civil resarcitoria presentada por la familia por un total de ¢269 millones (¢125 millones por daño moral y ¢144 millones por daño material). El caso de Nadia Peraza es uno de los 40 femicidios contabilizados en el país en el 2024.