Sucesos

Juicio por femicidio de Nadia Peraza iniciará este miércoles

Sospechoso enfrenta acusación por 21 delitos.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Nadia Peraza
Nadia Peraza fue asesinada en mayo de 2024 presuntamente por su expareja, Jeremy Buzano Paisano.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nadia Peraza juicioJeremy Buzano femicidio Nadia Peraza
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.