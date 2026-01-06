Tribunal anuncia juicio por asesinato de Nadia Peraza, cuyo cuerpo apareció dentro de una refrigeradora

El Tribunal Penal de Heredia fijó la fecha para la realización del juicio oral y público por el feminicidio de Nadia Peraza Espinoza. El debate se llevará a cabo entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m., durante los días hábiles comprendidos entre el 16 de febrero y el 17 de abril de 2026.

El cuerpo desmembrado de Peraza, de 21 años, fue hallado en un refrigerador en mayo de 2024. El principal sospechoso del asesinato es Jeremy Mauricio Buzano Paisano, de 25 años.

Según reportó La Nación, en diciembre pasado, le imputan 21 presuntos delitos.

El abogado de la familia de Peraza, Joseph Rivera, explicó que el juzgado admitió los delitos de femicidio, sustracción patrimonial, nueve estafas informáticas y 11 delitos de suplantación de identidad.

“Vamos a pedir los 196 años de prisión en contra del imputado con el extremo mayor de la pena, no extremos intermedios, ni extremos mínimos, en virtud de que el delito fue muy atroz”, señaló Rivera.

No obstante, aun si los jueces lo hallaran culpable e impusieran esa condena, la pena se reduciría a 50 años de prisión, que es el máximo permitido por la legislación costarricense.

En cuanto a la acción civil resarcitoria, el abogado confirmó que el tribunal admitió la la discusión de la totalidad de las pretensiones económicas: ¢125 millones por daño moral y ¢144 millones por daño material. “Ahora hay que probarlas el día del juicio”, agregó.

El cuerpo de Nadia Peraza fue hallado en San Pablo de Heredia. (Alonso Tenorio)

Atroz crimen

Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 20 de febrero de 2024 en San Rafael de Heredia, lugar donde residía junto a Buzano y la hija que tenían en común. El 17 de mayo de ese mismo año, las autoridades localizaron restos humanos dentro de un refrigerador que el imputado había dejado en el jardín de una vivienda alquilada en San Pablo de Heredia.

Nadia habría sido asesinada por el padre de la hija de ambos. (Jose Cordero)

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Buzano habría fragmentado el cuerpo de la víctima y distribuido los restos en distintos recipientes y envoltorios. Además, presuntamente utilizó la tarjeta bancaria y el teléfono celular de Peraza para realizar compras y enviar mensajes a sus familiares con el fin de simular que ella se encontraba con vida.

La audiencia preliminar fue suspendida en octubre debido a la incorporación de nuevas pruebas por parte de la Fiscalía, lo que obligó a devolver el expediente al Ministerio Público. La acusación también señala un historial de presuntas agresiones durante seis años de relación, caracterizadas por control y violencia psicológica y física.

El homicidio de Nadia forma parte de los 40 femicidios contabilizados en el país en 2024, de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.