Sucesos

Femicidio de Nadia Peraza, la joven mamá que apareció en una refrigeradora, va a juicio

Audiencia preliminar del caso se celebró este miércoles en Juzgado Penal de Heredia.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Familia de Nadia Peraza. Foto cortesía Juan Cortés.
Familia de Nadia Peraza. Foto cortesía Juan Cortés.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nadia Peraza femicidioFemicidio de Nadia Peraza va a juicioJeremy Buzano Paisano femicidio Nadia Peraza
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.