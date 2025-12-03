Femicidio de Nadia Peraza, la joven mamá que apareció en una refrigeradora, va a juicio

Tras meses de retrasos y audiencias frustradas, el Juzgado Penal de Heredia elevó a juicio el femicidio de Nadia Peraza, la joven madre de 21 años cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en un refrigerador en mayo de 2024. El debate oral y público está programado para febrero de 2026.

Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia, confirmó que el juzgado admitió este miércoles los 21 delitos atribuidos a Jeremy Mauricio Buzano Paisano, de 25 años. “Aceptaron la querella, la acción civil, admitieron toda la prueba, admitieron los peritajes, se admitieron la acusación del Ministerio Público y el juicio está para febrero la primera semana”, detalló Rivera.

El jurista explicó que el juzgado admitió los delitos de femicidio, sustracción patrimonial, nueve estafas informáticas y 11 delitos de suplantación de identidad. “Vamos a pedir los 196 años de prisión en contra del imputado con el extremo mayor de la pena, no extremos intermedios, ni extremos mínimos, en virtud de que el delito fue muy atroz”, señaló.

La familia expresó sentimientos encontrados tras la decisión judicial. “La familia contenta, lloraba de alegría y también triste, porque son sentimientos encontrados, porque hay que revictimizarlos, lamentablemente, y tienen que volver a vivir todo lo que sucedió en el mes de febrero del 2024”, manifestó Rivera.

Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia Peraza. (Joseph Rivera/Joseph Rivera)

En cuanto a la acción civil resarcitoria, el abogado confirmó que el tribunal admitió la totalidad de las pretensiones económicas: ¢125 millones por daño moral y ¢144 millones por daño material. “Ahora hay que probarlas el día del juicio”, agregó.

Nadia Peraza desapareció el 20 de febrero de 2024 en San Rafael de Heredia, donde vivía con Buzano y la hija de ambos. Sus restos fueron encontrados el 17 de mayo de ese año en un refrigerador que el acusado había dejado en el jardín de una casa que alquiló en San Pablo de Heredia.

Según la acusación del Ministerio Público, Buzano desmembró el cuerpo de Nadia y colocó los restos en diferentes frascos, bolsas y prendas de tela; además, habría utilizado la tarjeta bancaria y el teléfono de la víctima para realizar compras y enviar mensajes a la familia haciéndoles creer que ella estaba bien.

En octubre, una audiencia preliminar tuvo que ser suspendida porque la Fiscalía aportó nuevas pruebas, entre ellas un informe toxicológico que reveló que Nadia habría sido drogada, y un análisis de sociología forense sobre el perfil criminal del imputado; el expediente tuvo que ser devuelto al Ministerio Público para incorporar los nuevos elementos.

La acusación también documentó seis años de presuntas agresiones durante la relación, donde Buzano habría sometido a Nadia a una relación de poder y control mediante violencia psicológica y física.

Francisco Herrera, abogado de Paisano Buzano, explicó que presentó una actividad procesal defectuosa. “El querellante presentó la acusación, la acción civil, después el Ministerio Público presentó la acusación. El juez valoró y consideró que hay grado de probabilidad suficiente para llevarlo a juicio y entonces dictó esa resolución, rechazó la actividad procesal”.

Francisco Herrera, defensor de Jeremy Buzano asegura que demostrará la inocencia de su cliente acusado del femicidio de Nadia Peraza. (Albert Marín.)

Herrera dijo respetar la decisión del juez y que desde ya preparará la defensa del acusado: “Yo sigo creyendo que mi cliente es inocente, que Jeremy Buzano Paisano es inocente, Y voy a trabajar a ver cómo hago para demostrarlo”, dijo el litigante.

El caso de Nadia fue uno de los 40 femicidios ocurridos en el país durante el 2024, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.