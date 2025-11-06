Juzgado convoca a nueva audiencia preliminar por el femicidio Nadia Pereza

Allegados de Nadia Peraza aportaron esta foto el 1.° de marzo, diez días después de su desaparición, para tratar de dar con ella. Foto: OIJ.

El Juzgado Penal de Heredia convocó a una nueva audiencia preliminar para determinar si se eleva a juicio el femicidio de Nadia Peraza, la joven madre cuyo cuerpo fue mutilado y almacenado en un refrigerador hallado en el patio de una vivienda en San Pablo de Heredia en mayo del 2024.

La diligencia se llevará a cabo a las 8:30 a. m. del 3 de diciembre de 2025.

Esta es la segunda vez que se convoca la audiencia preliminar por el femicidio de Nadia. El señalamiento anterior se realizó a inicios de octubre, pero no se resolvió si el caso se elevaría finalmente a juicio debido a una actividad procesal defectuosa.

En ese momento, el Juzgado resolvió devolver la causa a la Fiscalía, donde se analizarían nuevas pruebas que se conocieron hasta ese momento. Se espera que en esta segunda audiencia se defina la fecha en que se llevará a cabo el debate.

El único sospechoso de cometer el femicidio de Nadia es un hombre identificado como Jeremy Buzano Paisano, quien era la pareja sentimental de la víctima al momento en que se halló su cuerpo sin vida.

Recap: Cronología del caso de Nadia Peraza

La Fiscalía acusó a Buzano Paisano por los delitos de femicidio, sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad, ya que, según el expediente, el acusado habría asesinado a la joven y luego intentó ocultar el delito.

De acuerdo con el Ministerio Público, Buzano habría desmembrado el cuerpo de la mujer, colocando los restos en diferentes frascos, bolsas y prendas de tela, parte de los cuales ocultó dentro de un refrigerador.

Los fragmentos fueron hallados por las autoridades el 17 de mayo de 2024 y el electrodoméstico se encontraba en la vivienda que Buzano alquiló a un adulto mayor en San Pablo, luego de que Nadia desapareciera.

El rastro de la joven madre se perdió tiempo antes de que se encontrara su cuerpo. Su paradero permanecía incierto desde el 20 de febrero, cuando se le vio por última vez en San Rafael de Heredia, donde vivía con Buzano y la hija de ambos, entonces de dos años.

Primera audiencia preliminar

Tras la última audiencia preliminar, el abogado de Buzano, Francisco Herrera, indicó que la acusación de la Fiscalía es débil y que apelará a la inocencia de su cliente.

“Quieren, con prueba indiciaria, vincular de forma directa a mi defendido, lo cual no es posible”, explicó.

El defensor añadió que la prueba disponible en el caso no alcanza para ir a juicio, por lo que solicitará el sobreseimiento provisional con el fin de que se amplíe la investigación.

“Creo que falta mucho en la investigación. Se rechazaron las dos solicitudes que hice para que se realizara una reconstrucción de los hechos”, argumentó el litigante.

Por su parte, la madre de Nadia interpuso un reclamo de ¢125 millones por concepto de daño moral, al justificar que “la afectación sufrida en mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, han sido gravemente lesionados como madre y en representación por la muerte de mi hija”.

La indemnización por daño material asciende a ¢144 millones, pues, “el patrimonio presente y futuro fue totalmente cercenado por el asesinato de Nadia Jeannette Peraza Espinoza”, argumenta la familia.

El caso de Nadia engrosa la cifra de femicidios reportada durante el 2024. La última actualización del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, divulgada el pasado 5 de noviembre, contabiliza 40 femicidios durante ese año y 32 en lo que va del 2025.