Juzgado convoca a nueva audiencia preliminar por el femicidio Nadia Pereza

El Ministerio Público señala a la pareja sentimental de la joven como el único sospechoso de asesinarla y desmembrarla

Por Natalia Vargas
Allegados de Nadia Peraza aportaron esta foto el 1.° de marzo, diez días después de su desaparición, para tratar de dar con ella. Foto: OIJ.
Allegados de Nadia Peraza aportaron esta foto el 1.° de marzo, diez días después de su desaparición, para tratar de dar con ella. Foto: OIJ.







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

