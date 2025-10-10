Femicidio de Nadia Peraza enfrenta día clave

Allegados de Nadia Peraza aportaron esta foto el 1.° de marzo, diez días después de su desaparición, para tratar de dar con ella. Foto: OIJ.

La tarde de este viernes podría quedar definido el futuro judicial de uno de los casos más sonados y crueles de los últimos años; el feminicidio de Nadia Peraza, la joven madre cuyo cuerpo fue mutilado y almacenado en un refrigerador.

Franciso Herrera, abogado de Jeremy Buzano Paisano, único sospechoso de comenter el femicidio, confirmó a La Nación que a las 2:30 p.m. será la audiencia preliminar por este caso ocurrido entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024 en San Rafael de Heredia.

La diligencia será en el Juzgado Penal de esa ciudad, tras la cual el ese despacho judicial decidirá si la causa se eleva o no a juicio.

La fiscalía acusó a Buzano Paisano por los delitos de femicidio, sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad, ya que según el expediente el acusado habría matado a la joven y luego intentado ocultar el delito:“Mediante la utilización de un objeto idóneo procedió a desmembrar el cuerpo sin vida de Nadia Jeannette Peraza Espinoza, colocando trozos del cuerpo en diferentes frascos, bolsas y prendas de tela, parte de los cuales ocultó en el interior del refrigerador“.

Para Herrera la pieza acusatoria es débil y por eso apelará a la inocencia de su cliente. “Quieren con prueba indiciaria vincular de forma directa a mi defendido lo cual no es posible”, explicó.

El defensor del imputado agregó que pedirá el sobreseimiento provisional para que se amplié la investigación de los hechos acusados “creo que falta mucho en la investigación, se rechazaron las dos solicitudes que hice para que se hiciera una reconstrucción de los hechos”, argumentó el litigante.

Otras diligencias a la que apostará Herrera serán pericias del hospital nacional psiquíatrico y de medicatura forense para argumentar que el imputado carece de las condiciones mentales óptimas para enfrentar el proceso.

“Han venido diciendo que él está en perfectas condiciones y eso no es cierto, a mi criterio él necesita una serie de situaciones muy especiales, unos exámenes que puedan determinar esa circunstancia, por eso pediré el sobreseimiento y me voy a oponer a la acusación indicando que con la prueba que tienen no alcanza para ir a juicio”, concluyó el defensor quien adelantó que solicitará la libertad de su cliente.

Reclamo familiar

El abogado Joseph Rivera, quien representa a la familia de la víctima, dijo que pedirá una prueba que está pendiente de resolver y que considera vital para la investigación, además, reveló que solicitará que el caso se eleve a juicio.

Joseph Rivera, abogado penalista, representa a la familia de Nadia Peraza

“Estoy pidiendo que se agregue la reseña de los tatuajes del imputado para probar el abuso físico y la relación de poder que existía entre la víctima y el sospechoso, ya que obligó a Nadia a tatuarse un astronauta y un búho, mismos diseños que tiene el acusado”, detalló Rivera.

El litigante añadió que están a la espera de una ampliación de la autopsia para determinar cuál fue el objeto usado para asesinar a Nadia ya que se sospecha que primero la asfixió.

La madre de la ofendida interpuso mediante su abogado un reclamo de ¢125 millones por concepto de daño moral al justificar que “la afectación sufrida en mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, han sido gravemente lesionados como Madre y en representación por la muerte de mi hija”.

La indemnización por el daño material es de ¢144 millones “pues el patrimonio presente y futuro fue totalmente cercenado por el asesinato de Nadia Jeannette Peraza Espinoza”, argumenta la familia.

Este mismo viernes se conocerá si el caso llega o no a juicio.